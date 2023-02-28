الهلال السعودي.. أرقام قياسية ومحطات استثنائية في دوري الأبطال



سلطان آل علي (دبي)

تمكّن الهلال السعودي من الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2022 للمرة الخامسة في تاريخه والثانية على التوالي، بعد اكتساح منافسه الدحيل القطري بسباعية نظيفة في نصف النهائي. نتيجة سجل من خلالها الهلال أرقاماً قياسية واستثنائية لا يمكن نسيانها.

انتصر الهلال في مباراة تاريخية على حساب الدحيل بنتيجة 7-0 ليسجل أكبر انتصار في تاريخ الفريق ببطولة دوري أبطال آسيا، ليتجاوز نتيجته السابقة وهي 7-1 على بني ياس في 2012. كما عادل الانتصار الأكبر بتاريخ أندية غرب آسيا المسجل باسم الاتحاد السعودي على أم صلال القطري، عندما انتصر بنتيجة 7-0 في دور المجموعات عام 2009.

وسجل الهلال رقماً قياسياً واستثنائياً في نصف النهائي وأدوار خروج المغلوب بشكل عام، حيث لا توجد نتيجة أكبر من 7-0 في تاريخ المسابقة. وكانت النتيجة الأكبر في السابق مسجلة باسم العين على حساب شينغن الصيني بنتيجة 6-0. ولا يوجد فريق في تاريخ البطولة استطاع تسجيل 5 أهداف في الشوط الأول غير الهلال.

واصطدم الدحيل بالزعيم الهلالي ليكسر سلسلة 20 مباراة دون خسارة للفريق في جميع البطولات، حقق فيها الفوز 16 مرة والتعادل 4 مرات. كما سجل خلالها 50 هدفاً واستقبل 21 هدفاً فقط. وتعود آخر خسارة للدحيل إلى 3 أغسطس 2022 في أول مباراة بالموسم أمام الوكرة بنتيجة 4-2.