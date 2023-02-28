باوليتا: مبابى «الأفضل» ويرى أشياء لا يراها الآخرون



أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدى النجم البرتغالي المخضرم بيدرو ميجيل باوليتا «49 عاماً»، إعجابه الشديد بالنجم الفرنسي الشاب كيليان مبابى، وماي حرزه من أهداف وما يصنعه من فرص لزملائه، وأشاد بتألقه اللافت مع ناديه باريس سان جيرمان، ومنتخب بلاده، ونجاحه في معادلة رقم الأوروجواياني أدينسون كافاني، هدافاً تاريخياً لـ «بى إس جى» برصيد 200 هدف، سجلها في 246 مباراة.

وقال باوليتا في حوار لصحيفة «ليكيب»: مبابى ظاهرة كروية حقيقية وسيحفر اسمه في تاريخ كرة القدم العالمية..إنه أفضل لاعب في العالم حالياً وأتمنى أن يستمر على هذا المستوى لسنوات طويلة.

وأضاف باوليتا، الذي لعب لسان جيرمان خمسة مواسم من 2003 إلى 2008، قائلاً: عندما ينطلق مبابى بالكرة يستحيل على أي مدافع اللحاق به، مشيراً إلى إنه لا يكتفي بتسجيل الأهداف فقط، وإنما يصنعها لزملائه، مثلما فعل ذلك في مباراة «الكلاسيكو» بين فريقه وأولمبيك مارسيليا في الجولة 25 للدوري الفرنسي «ليج آن»، عندما سجل هدفين وصنع هدفاً ثالثاً لزميله الأرجنتيني ليونيل ميسي «3/صفر» وكانت تمريرته عبقرية، وعلق باوليتا قائلاً: إنه يرى أشياء لا يراها الآخرون ويعيش أزهى سنواته الكروية سواءً مع ناديه أو منتخب بلاده.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان يمكن لمبابى أن يصبح يوماً الأفضل في كل العصور «G0at»، قال باوليتا: بالتأكيد يستطيع ذلك لأنه يسير على نفس نهج الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ويواصل تحطيم الأرقام يوماً بعد الآخر، ليصبح ذات يوم الأفضل على الإطلاق.

وأشار باوليتا الذي إعتزل اللعب في 2011، إلى إن مبابى لا يقل في شيء عن كل أساطيركرة القدم، مثل زين الدين زيدان و«الظاهرة» رونالدو البرازيلي وليس «الدون» و«البرغوث» فقط وأشاد باوليتا الذي سجل 109 أهداف في 211 مباراة لعبها مع سان جيرمان، بما يتمتع به مبابى من «قوة ذهنية» خرافية وليس مهارات فنية وقوة وبدنية وسرعة فقط. وعلق قائلاً: إنه عقلية مختلفة تماماً عن كل أقرانه.

وكان كيليان مبابى لعب أمام أولمبيك مارسيليا، أفضل مباراة له هذا الموسم، منذ تألقه اللافت في كأس العالم الأخيرة بقطر، وخاصة في المباراة النهائية أمام منتخب الأرجنتين التي سجل خلالها 3 أهداف «هاتريك»، ولكنها لم تكن كافية لحصول منتخب «الديوك» على اللقب إذ تعادل المنتخبان 3/3 ثم فاز «التانجو» بركلات الترجيح وحصل على كأس البطولة.