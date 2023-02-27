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ولي عهد الفجيرة يشهد ختام الدوري العالمي للشباب للكاراتيه ويتوّج الفائزين

ولي عهد الفجيرة يشهد ختام الدوري العالمي للشباب للكاراتيه ويتوّج الفائزين
28 فبراير 2023 02:26

الفجيرة (وام)

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الاهتمام الذي توليه حكومة الفجيرة لدعم الألعاب الرياضية بجميع أشكالها، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لتنظيم البطولات الرياضية واستضافتها في إمارة الفجيرة، بما يسهم في تعزيز حضورها في قطاع الرياضة على المستوى العربي والعالمي.
جاء ذلك خلال حضور سموه ختام بطولة الدوري العالمي للشباب للكاراتيه «بريميرليج كاراتيه1»، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي وأنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، ونائبه اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه.
وتوج سمو ولي عهد الفجيرة الفائزين في البطولة التي أقيمت تحت رعاية سموه في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، واللاعبين المشاركين من مختلف أندية دول العالم.
وأشاد سموه بجهود اللجنة المنظمة للبطولة وأهدافها التي تخدم القطاع الرياضي عامة، ولعبة الكاراتيه خاصة، وتستقطب اللاعبين الشباب من مختلف أندية العالم للتنافس في الفجيرة، مؤكّداً توفير كافة أشكال الدعم لإنجاح الحدث وخدمة الرياضة على مستوى الدولة، والعالم.
حضر حفل الختام رؤساء اتحادات الكاراتيه في عدد من دول العالم وجمع من الرياضيين.

محمد بن حمد الشرقي
الكاراتيه
الفجيرة
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