«جو جيتسو الإمارات» يحافظ على الصدارة الآسيوية بـ 16 ميدالية

بانكوك (وام)

واصل أبطال جو جيتسو الإمارات حصد الميداليات وتحقيق الإنجازات لليوم الثاني على التوالي في منافسات فئة «النيوازا» بالنسخة السابعة من البطولة الآسيوية، المقامة حالياً في صالة رانج سيت بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

ورفع أبناء وبنات الإمارات رصيدهم من الميداليات إلى 16 ميدالية، بعد إضافة 4 ذهبيات، وفضيتين، و3 برونزيات، حيث نجح في حصد الذهبيات عبدالله الكبيسي في وزن 94 كجم، وعمر الفضلي في وزن 62 كجم، وشما الكلباني في وزن 63 كجم، وحمده الشكيلي في وزن 45 كجم.

أما الفضيات فكانت من نصيب خالد الشحي في وزن 62 كجم، وعائشة الشامسي في وزن 45 كجم، بينما كانت البرونزيات لكل من هزاع فرحان في وزن 94 كجم، وأسما الحوسني في وزن 57 كجم، ومهدي العولقي في وزن 77 كجم.

كان المنتخب قد توج أمس بـ7 ميداليات، منها 3 ذهبيات لكل من فيصل الكتبي في وزن 85 كجم، ومحمد السويدي في وزن 69 كجم، وذياب النعيمي في وزن 56 كجم، و3 فضيات عن طريق مروة الحوسني في وزن 70 كجم، وسعيد الكبيسي في وزن 85 كجم، وعمر السويدي في وزن 56 كجم، بينما كانت البرونزية الوحيدة أمس من نصيب بلقيس الهاشمي في وزن 48 كجم.

وحل منتخب الفلبين في المركز الثاني بفئة النيوازا برصيد 4 ذهبيات وبرونزيتين، فيما حل منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثالث برصيد ذهبية واحدة و3 فضيات و4 برونزيات.

وعاشت البعثة أجواء فرحة الصدارة من خلال الاحتفاظ بلقب آسيا والمركز الأول بفئة «النيوازا»، برصيد إجمالي 16 ميدالية ملونة، عبارة عن 7 ذهبيات، و5 فضيات، و4 برونزيات، وبالإنجازات التي لفتت أنظار الجميع في تايلاند، خاصة في ظل مشاركة 30 دولة و581 لاعباً ولاعبة للمرة الأولى، بما يجعلها أقوى بطولة آسيوية في التاريخ.

وتلقت البعثة اتصالاً من عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي الذي بارك للاعبين واللاعبات، وهنأهم وثمن جهودهم وجهود الجهازين الفني والإداري، وأكد أنهم كانوا وسيظلون عند حسن الظن بهم.

وقال الهاشمي: «كل إماراتي يقدر جهود وتضحيات أبناء وبنات الإمارات، خاصة أن إنجازهم لم يأتِ من فراغ، فهؤلاء اللاعبون واللاعبات لم يروا عائلاتهم منذ أكثر من شهر، ويتدربون يومياً على فترتين منذ أشهر عدة، من أجل تحقيق هذا الإنجاز، ومن هنا فنحن نتوجه أيضاً لعائلاتهم بالشكر والتقدير، ونثمن دعمها لأبنائها وبناتها، ونعتبرهم دائماً شركاء النجاح».

وأضاف: «نهدي هذا الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بوصفه الداعم الأول للرياضة والرياضيين، خصوصاً رياضة الجو جيتسو، وهذا الدعم يبقى حجر الزاوية في كل إنجازاتنا بكل المحافل وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، نظير دعمه ومتابعته الحثيثة لمشروع الجو جيتسو في الإمارات الذي أصبح يتجاوز مفهوم الرياضة إلى مشروع وطن، يسهم في بناء أجيال جديدة قوية وفتية، تستوعب هوية الوطن وتحافظ على مكتسباته، وتسهم في بناء نهضته.. ونشكر أيضاً رعاة الاتحاد وشركاءه والداعمين لكل برامجه، ونعتبرهم جزءاً لا يتجزأ من أي إنجاز تحققه رياضة الجو جيتسو».

الكبيسي: فخور بالذهبية

عبر عبدالله الكبيسي صاحب ذهبية وزن 94 كجم، عن فخره الكبير بالذهبية، لأنها جاءت بعد جهد كبير وعمل طويل، وأنه لم يحصل على راحة بعد نهاية الموسم الماضي، حيث دخل في مرحلة الإعداد مباشرة بعد الموسم الماضي، وأنه يشكر مجلس إدارة الاتحاد برئاسة عبدالمنعم الهاشمي لتوفير أفضل بيئة لصناعة وصقل الأبطال، وتوفير كل أنواع الدعم للمنتخب الوطني.

وقال: «أهدي تلك الميدالية إلى والدي الذي طالبني بالحصول على الذهبية الآسيوية، وكنت قد وعدته قبل الدخول في المعسكر الخارجي بالتتويج، وها أنا أفي بوعدي له، وأشكر الجهاز الفني وكل زملائي على دعمهم المتواصل لي».

فهد الشامسي: المنتخب يسير في الاتجاه الصحيح

أكد فهد علي الشامسي، أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي، أن إنجاز أبطال الإمارات أثلج صدور الجميع، وأن المنتخب يسير في الاتجاه الصحيح، ويتطور مستواه بشكل ملحوظ، لأن مثل هذه البطولات مؤشر دقيق للأداء، وتلك البطولة تحديداً تكتسب قيمة مضافة لكونها تأتي قبل بطولة العالم في منغوليا، ودورة الألعاب الآسيوية في هانج شو الصينية.

وقال: «لاعبو المنتخب الوطني يدركون أن تلك البطولة محطة من ضمن المحطات المهمة في موسم زاخر بالبطولات والأحداث الكبرى على المستويين القاري والعالمي، وبالتالي فإن اللاعبين الذين واجهوا لاعبينا في آسيا سيلتقونهم مرات أخرى في بطولة العالم بمنغوليا، ودورة الألعاب الآسيوية بالصين، وبطولة العالم لألعاب الصالات بالسعودية، ومثل هذه البطولات تحتاج إلى خبرة كبيرة لدى اللاعبين».

وعن التنظيم في البطولة أوضح أن البطولة كانت ناجحة بكل المقاييس، من الجوانب التنظيمية والتحكيمية والجماهيرية، وحققت رقماً قياسياً في عدد الدول المشاركة، وعدد اللاعبين، وبالتالي حققت أهدافها وعبر عن شكره للاتحاد التايلاندي على حسن الاستضافة.

مدير الاتحاد الدولي يشيد بمنافسات «السابعة»

قال خواكيم ثومفارت، مدير عام الاتحاد الدولي للجو جيتسو، إنه لا يختلف اثنان على أن النسخة السابعة هي الأقوى والأضخم والأعلى من حيث المستوى الفني، لأنها النسخة التي تسبق دورة الألعاب الآسيوية مباشرة، وهي أهم محطة إعداد للآسياد.

وأضاف أن الاتحاد الآسيوي للعبة برئاسة عبدالمنعم الهاشمي يقود النهضة الشاملة لتطوير اللعبة ليس في آسيا فحسب، ولكن في العالم كله، لأن آسيا أصبحت أقوى قارات العالم، من خلال برامجها ومبادراتها، وقدرتها على الاعتماد في دورة الألعاب القارية، وجهودها الجبارة في نشر وتطوير اللعبة، وتأهيل الكوادر. وقال: «لقد لمست النهضة الشاملة في آسيا من خلال حضوري اجتماع الجمعية العمومية الأخيرة بآسيا، ومتابعتي الدقيقة لمبادرات وتحركات الاتحاد الآسيوي، ومدى الاستجابة من الاتحادات الوطنية، في كل المجالات بما فيها مكافحة المنشطات».

وفد دبلوماسي لمؤازرة اللاعبين

استقبلت البعثة وفداً من سفارة الدولة في بانكوك برئاسة عبيد بن طارش الظاهري، سفير دولة الإمارات في مملكة تايلاند، والذي حرص على حضور جانب من المنافسات ودعم اللاعبين معنوياً وتحفيزهم، والمشاركة في مراسم التتويج وتهنئة الأبطال على الإنجاز.

وكان في استقباله محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، رئيس البعثة، وأكد الظاهري أن الإنجازات ليست غريبة على أبناء زايد من أبطال وبطلات الجو جيتسو، لأنهم يبحثون عن التميز في كل محفل يشاركون فيه، وأنه كان رئيساً للبعثة وشاهداً على إنجازهم في مارس من العام الماضي بالنسخة السادسة من البطولة التي أقيمت بالبحرين، وكانوا كعادتهم أبطالاً فوق العادة.

حمدة الشكيلي: انتصار بـ«طعم خاص»

قالت حمدة الشكيلي، بطلة آسيا في وزن 45 كجم: «تلك هي الميدالية الذهبية الآسيوية الثانية لي بعد فوزي بالأولى عام 2021 في أبوظبي، وسبق لي أن فزت بذهبية بطولة العالم في أبوظبي لكن هذه الميدالية لها طعم خاص عندي، حيث إنني التقيت في النهائي مع زميلتي عائشة الشامسي، وبالتالي كانت الذهبية والفضية مضمونتين للإمارات في وزننا، أشكر المدربة جاسيكا، وأشكر كل زميلاتي، وشكر خاص لعائلتي التي تدعمني دائماً، وتقف بجواري في كل المناسبات، وهدفي القادم هو بطولة العالم في منغوليا، ثم دورة الألعاب الآسيوية، سنفرح اليوم ونبدأ في العمل اعتباراً من اليوم التالي، لأنه لا وقت للراحة».

الفضلي: ميدالية تمثل الكثير

قال عمر الفضلي بطل الإمارات والعالم، إن ذهبيته الآسيوية في وزن 62 كجم، تمثل له الكثير، لأنها كانت السبب في عزف السلام الوطني الإماراتي على منصة التتويج، وهذا بالنسبة له قمة الفخر والشرف، مشيراً إلى أن مبعث فخره أيضاً أن النهائي كان إماراتياً خالصاً بينه وبين زميله بطل العالم أيضاً خالد الشحي.

وعن محطته القادمة قال الفضلي: «لا وقت للراحة، لن أتوقف عن التدريب لأنني سأستعد فورا للمشاركة في بطولة لندن جراند سلام، أما عن الهدف الرئيس لي والأولوية الأولى فهي دورة الألعاب الآسيوية في هانج شو، والتي أبحث فيها عن الذهب بعد الفوز بالفضية في الآسياد الأخيرة بجاكرتا 2028».