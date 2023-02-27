يحيى يحافظ على وزن الخفيف في عربية «محاربي الإمارات»

مصطفى الديب (أبوظبي)

نجح البطل الإماراتي محمد يحيى في الاحتفاظ بلقب وزن الخفيف ضمن بطولة محاربي الإمارات السلسلة «37» «النسخة العربية التاسعة» للفنون القتالية المختلطة للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد فوزه على الجزائري سهيل طاهري في النزال النهائي الذي استضافته صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس بالعاصمة أبوظبي.

واختتمت الأحد منافسات السلسلة 37 من محاربي الإمارات بالنسخة العربية التاسعة التي نظمتها شركة بالمز الرياضية، بحضور الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان وعبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحاد الآسيوي للجو جيتسو رئيس اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومحمد بن دلموك الظاهري رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة باتحاد الجو جيتسو، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة، والخبير العالمي في الجو جيتسو البرازيلي هنزو جريسي.

جاء النزال النهائي والرئيس الذي جمع البطل الإماراتي محمد يحيى بمنافسه الجزائري سهيل طاهري قوياً ومثيراً ومليئاً بالحماس، خاصة على صعيد الجماهير التي حضرت وشجعت بقوة.

وتبادل المقاتلان السيطرة على اللعب، إلا أن يحيى تفوق في الضربات الحاسمة وفاز بقرار لجنة الحكام، واستمر النزال لخمس جولات جاءت قوية، حيث حاول كل مقاتل إنهاء النزال بضربة قاضية أو إخضاع منافسه.

وأثبت ابن الإمارات أنه يسير في الطريق الصحيح نحو العالمية، لاسيما وأن سجله القتالي يؤكد ذلك بحفاظه على اللقب للعام الثالث على التوالي.

وشهدت بقية النزالات فوز العراقي أحمد الربيعة بعد تمكنه من إخضاع اللبناني، شربل دياب في وزن الثقيل، وفوز الأردني يزيد حسانين على التونسي، وجدي مسعوي بقرار الحكام في وزن الحر، وتفوق الأردني محمد باسم، على العراقي أحمد صائب بقرار الحكام، في وزن المتوسط.

وفاز المغربي عصام الزلحاد على السوري بلال السلخدي بالضربة القاضية، في وزن المتوسط، وأحرزت الجزائرية نورا كورنول ثاني انتصار لها، بفوزها على المغربية سناء منذر بالضربة القاضية، في وزن الحر، وتمكن الجزائري خالد العلام، من الفوز على العراقي كرار رحيم بالإخضاع في وزن الحر، وسجل المغربي عبدالحق المحيذرة أول انتصاراته بفوزه على الأردني عبود القيسي، بقرار الحكام، في وزن الحفيف، وتفوق الأردني عبدالرحمن الحياسات على العراقي حارضة كريم بقرار الحكام، في وزن الريشة

من جانبه، أكد فؤاد درويش المدير التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة أن نجاح النسخة الحالية من بطولة «محاربي الإمارات» يؤكد مدى كفاءة وقوة المقاتلين الذين شاركوا في جميع النزالات من مختلف دول العالم، وهو ما ظهر على مدار الأيام الثلاث الماضية.

وأوضح درويش أن «محاربي الإمارات» ستواصل استقطابها لأفضل المقاتلين من جميع أنحاء العالم، خلال النسخ المقبلة، في ظل الدعم من اللجنة العليا المنظمة برئاسة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وكذلك الحضور الجماهيري اللافت في كل نسخة من المنافسات.

وأضاف: «نجاح البطل الإماراتي محمد يحيى في الحفاظ على لقبه يعد إنجازاً جديداً للرياضة الإماراتية، وتأكيداً على الدعم الكبير الذي يلقاه اللاعب من أجل الحفاظ على مكانته، والمكتسبات التي حققها خلال الفترة الماضية».

وفيما يتعلق بإمكانية دعم العديد من اللاعبين الإماراتيين، من أجل السير على خطى محمد يحيى، قال: «لدينا خطة من أجل تحقيق هذا الهدف، خاصة أن هناك العديد من المواهب التي تحتاج إلى من يكتشفها ويرعاها».

نزال صعب

عبر البطل الإماراتي محمد يحيى عن سعادته بالحفاظ على لقبه للمرة الثانية على التوالي، مؤكداً أن النزال كان صعباً للغاية، لكن الإعداد الجيد قبل المشاركة في البطولة، والدعم الكبير من قبل اللجنة المنظمة، والجمهور الكبير خلال المنافسات كان لهم دور الحسم في الحصول على لقب النسخة العربية، والحفاظ على اللقب.

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تضمنت منافسات النسخة العربية من محاربي الإمارات 10 نزالات أسفرت عن تتويج الأردني نورس ابذاخ بلقب وزن الذبابة في النزال الرئيس الثاني، بعد إقصاء الحكم المقاتل اللبناني جوني توما، بسبب ركلة غير قانونية.

يحيى المحارب

ليس مجرد بطل، لكنه واحد من نجوم الفنون القتالية المختلطة في العالم العربي، هو ابن الإمارات محمد يحيى بطل الوزن الخفيف في بطولة محاربي الإمارات «النسخة العربية» للفنون القتالية المختلطة منذ 2021 ولم ينجح أي مقاتل في انتزاع لقب بطل العرب منه، حيث حافظ عليه للعام الثالث على التوالي بعد الفوز على الجزائري سهيل طاهري في النزال الرئيسي الذي استضافته صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس بالعاصمة أبوظبي.

بدأ صاحب الـ 29 عاماً مشواره مع لعبة الفنون القتالية المختلطة منذ أن كان في عمر الرابعة عشرة، قاتل في العديد من البطولات إلى أن وصل إلى «محاربي الإمارات»، بالتحديد في الثامن من أكتوبر من عام 2019 حيث كان أول نزالاته في البطولة

خاض بطل العرب 15 نزالاً، فاز في 12 منها وخسر ثلاثة فقط، بمعدل نسبة فوز وصل إلى 80 بالمائة.

وينافس محمد يحيى في وزن الخفيف «70 كجم» ويلعب لنادي «إم كي إم إم إيه» في دبي.

وعلى صعيد المشاركة في محاربي الإمارات، فقد خاض بطل الإمارات 8 نزالات فيها، وبشكل عام حقق ابن الإمارات الفوز في سبعة نزالات بالضربة القاضية ومرتين بإخضاع الخصم وثلاث مرات بقرار لجنة الحكام، ليؤكد أنه واحداً من المواهب التي ينتظرها مزيد من الإنجازات لوطنه الإمارات ولسجله القتالي المشرف.

110 دول تنقل البطولة

نقلت 110 دول، بطولة محاربي الإمارات على مدار ثلاثة أيام، سواء بنسخها الثلاث الدولية والأفريقية والعربية، وهو ما أكده فؤاد درويش المدير التنفيذي لشركة بالمز الرياضية التي تنظم البطولة.

ويعد الرقم كبيراً للغاية، لا سيما وأن هناك بطولات كرى في عالم الفنون القتالية المختلطة لا تتعدى هذا الرقم في النقل التليفزيوني.

حماس جماهيري كبير

شهدت منافسات بطولة «محاربي الإمارات» النسخة العربية التاسعة، التي استضافتها صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس بالعاصمة أبوظبي حضوراً جماهيرياً كبيراً في المدرجات، وسيطرت حالة من الحماس على الجماهير التي تغنت كل منها بأهازيجها الخاصة، حيث حضرت الأغاني اللبنانية وكذلك المغربية والأردنية والجزائرية، التي شجع بها الجمهور لاعبيه خلال النزالات التي كانت قوية وحماسية.

15 سنة على الحلبة

أكمل بطلنا الإماراتي محمد يحيى، 15 سنة على حلبة النزال في مختلف ألعاب الفنون القتالية المختلطة، حيث بدأ في عمر الرابعة عشر بصالات دبي، وواصل مشواره وتخطى التحديات حتى وصل إلى حصد لقب بطل العرب في وزن الخفيف والحفاظ عليه لثلاث سنوات، رغم خوضه أكثر من نزال على البطولة، إلا أنه حافظ عليها بالانتصار لثلاث سنوات متتالية.