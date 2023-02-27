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الرياضي

اختتام برنامج اختبارات أحزمة اتحاد الجودو

اللاعبون الحاصلون على أحزمة الجودو والطاقم المشرف على الدورة (الاتحاد)
28 فبراير 2023 02:25

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتم اتحاد الجودو بنادي الشارقة برنامج اختبارات فحص الأحزمة لرياضة الجودو لموسم 2023، لفئة (2, 1، 3 دان) والتي شهدت مشاركة 30 دارساً ودارسة من مواطنين ومقيمين على مستوى الدولة، بهدف توسيع قاعدة المشاركة لكوكبة جديدة من المدربين المؤهلين، والتي سبقتها ورشة عمل لشرح التفاصيل المتعلقة ببرنامج الفحص لكل حزام ولكل فئة، بإشراف الحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي رئيس لجنة الحكام عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعضوية أشرف حسين والدكتور سلام كريم، ومقرر اللجنة شعبان السيد المدير الفني للاتحاد، وقد نجح 16 دارساً في الاختبارات، ولم يحالف الحظ 14 دارساً.
يذكر أن رياضة الجودو تتضمن عدداً من الأحزمة ذات الألوان التي تميزها، بحيث يتم منح المدرب أو اللاعب حزاماً معيناً كلما تدرج صعوداً في هذه الرياضة التي تنقسم أحزمتها لعده أحزمة، وهناك أحزمة خاصة بأساتذة الجودو بمراتب مختلفة.
 وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد جهود اللجنة الفنية وحرصها على مواكبه مستجدات اللعبة، مما ساهم في اتساع قاعدة المشاركة على كافة المستويات، وشكر رئيس الاتحاد مجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة على استضافة فعاليات الاتحاد لحين افتتاح مقر الاتحاد الجديد بمنطقة بني ياس خلال الفترة القليلة القادمة، والذي سيحتضن كافة أنشطة الاتحاد الإدارية والفنية والخدمية والمجتمعية، الذي يعد نموذجاً حقيقياً للحداثة في البنية التحتية للمرافق الرياضية في الدولة، بفضل دعم واهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة.

اتحاد الجودو
الشارقة
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