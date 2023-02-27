«ذهبية دبي» للبولو تدخل مرحلة «الترضية»

دبي (الاتحاد)

تشهد كأس دبي الذهبية للبولو، المقامة حالياً بملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، إقامة مباراتين لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، قبل أن يسدل الستار على البطولة يوم السبت المقبل، وتجمع المواجهة الأولى بين فريق غنتوت و«كلينوفا نوا كابيتال»، وتعد المواجهة فرصة لفريق غنتوت الذي يستعد لكأس رئيس الدولة.

وتجمع المباراة الثانية بين فريق «ذئاب دبي كافو» بقيادة حبتور الحبتور، وفريق «مهرة ومجموعة أياكس للاستثمار» بقيادة طارق الحبتور في مواجهة متكافئة نسبياً، وتعتمد نتيجة المباراة على تجنب كل فريق للأخطاء الفنية والابتعاد عن الضربات الجزائية التي تسبب الخسارة.