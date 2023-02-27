نجاح باهر لسباق مهرجان منصور بن زايد بالكويت

الكويت (الاتحاد)

فاز الجواد «أمير دي كارير» للمالك عزام مجبل العصيمي، بإشراف المدرب عياد صقر الفرماوي وقيادة الفارس علي عياد الفرماوي، بكأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للتكافؤ في الشوط الأول لمسافة 1400 متر الذي أقيم أمس الأول، وشهد نجاحاً باهراً بمضمار نادي الصيد والفروسية بدولة الكويت الشقيقة، بحضور الشيخ صباح فهد الناصر الصباح، أمين السر العام، رئيس الهيئة العليا لسباق الخيل بنادي الصيد والفروسية.

وحصد «نادر زمانه» للمالك والمدرب علي الحربي، وقيادة الفارس فيليب جالفو، جائزة الشوط الثاني على لقب كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للإنتاج المحلي عربي/ مصري لمسافة 1400 متر.

ونال «جلمود المزبان» للمالك والمدرب محمد عيسى الميع وقيادة الفارس شيخ توفيق رفيق جائزة الشوط الثالث لمسافة 1400 متر على لقب كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للإنتاج المحلي.

وخطفت «هدباء الشاهين» للمالك محمد فهد الدوسري بإشراف المدرب ناصر الحميدان، وقيادة الفارس فيليب جالفو، جائزة الشوط الرابع لمسافة 1200 متر على لقب كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للأفراس مواليد 2018.

وفاز الجواد «تكساس ستورم سي أس» للمالك والمدرب ناصر الحميدان «ثنائية»، وقيادة فيليب جالف «ثلاثية» جائزة الشوط الخامس لمسافة 1600 متر على لقب كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيل العربية المستوردة.

وواصل الجواد «شديد» لإسطبل النشاما، بإشراف الشيخ جابر علي الحمود الصباح، وبقيادة الفارس علي الفرماوي «ثنائية»، مسلسل عروضه المميزة بالفوز بالشوط السادس والرئيسي لمسافة 2200 متر بلقب كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيل العربية المستوردة وإنتاج الخليج.