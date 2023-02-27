«عمومية» الاتحاد الآسيوي للشطرنج في ضيافة أبوظبي

أبوظبي (وام)

تنطلق اليوم فعاليات اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد الآسيوي للشطرنج بحضور الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي، وأركادي دفوركوفيتش، رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وممثلي 65 دولة من قارة آسيا ومنطقة أوقيانوسيا.

تتضمن أجندة الاجتماعات موضوعات عدة، من أبرزها طلب روسيا الانضمام إلى الاتحاد القاري وبعض التعديلات على النظام الأساسي.

على صعيد متصل، شهد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، أمس، انطلاق مؤتمر ومنتدى قمة الشطرنج الآسيوي، بحضور تريم مطر تريم، رئيس اتحاد الشطرنج، ورؤساء الاتحادات الوطنية للشطرنج في قارة آسيا.

حضر المؤتمر، حسين الخوري، رئيس نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وعبد الكريم المرزوقي، الأمين العام للاتحاد. وفي أولى جلسات المؤتمر، تحدث جيفري بورج، الرئيس التنفيذي السابق للاتحاد الدولي، عن كيفية إدارة وتنظيم وتطوير الاتحادات الوطنية للشطرنج في مختلف البلدان.

واستعرض الخبير ويلي إيكليكي، تاريخ الشطرنج في 99 عاماً، ونظام تصنيفات اللاعبين بالاتحاد الدولي، وتحدث دارمند صادفاكاسوف، رئيس اتحاد كازاخستان، عن التجربة الناجحة في بلادها ومراحل تطور اللعبة في بلاده.

وتطرق الخبير الكندي اليوناني جورج ماستروكوكس إلى آلية التقدم بطلب تنظيم البطولات العالمية والدولية، وقدم رئيس اتحاد قيرغيزستان مشروع الهوية الشطرنجية، واستخدام التقنيات الحديثة لتعزيز شعبية اللعبة والترويج لها، والاستفادة من النواحي الاستثمارية والذكاء الاصطناعي.