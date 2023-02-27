الثلاثاء 28 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

2000 متسابق في بطولة فزاع للرماية بالسكتون

2000 متسابق في بطولة فزاع للرماية بالسكتون
28 فبراير 2023 02:26

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ملكة ماليزيا: فاطمة بنت مبارك رمز عالمي في تمكين المرأة
أسعار الوقود لشهر مارس 2023

انطلقت بطولة فزاع للرماية بالسكتون، التي تنظمها إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في ميدان الرماية في منطقة الروية بدبي، بمشاركة قياسية في هذه النسخة لنحو 2000 متسابق من الجنسين من داخل وخارج دولة الإمارات، وتنافس قوي في مختلف الفئات المخصصة للرجال والسيدات والناشئين والناشئات وكبار المشاركين وإسقاط الصحون.
وأقيمت مراسم افتتاح البطولة بحضور عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والعميد «م» محمد عبيد المهيري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وراشد الخاصوني مدير إدارة البطولات في المركز.
جاءت الانطلاقة وسط إقبال كبير، حيث يمتد التنافس حتى يوم الأحد المقبل، وشهدت المنافسات الأولى تتويج الفائزين في فئات كبار المشاركين «الأكبر سناً»، والناشئين.
وتميزت الانطلاقة بتفوق رماة سلطنة عمان، الذين أحكموا سيطرتهم على المراكز الثلاثة الأولى في فئتي كبار المشاركين والناشئين، ففي كبار المشاركين جاء بالمركز الأول سالم بن سلطان الوهيبي، محققاً العلامة 78 (5 إكس)، يليه بالمركز الثاني الغفيق بن النخيرة الجحافي بالعلامة 78 (4 إكس)، وبالمركز الثالث سعيد أحمد المشيخي بالعلامة 77 (5 إكس).
وفي فئة الناشئين جاء أحمد سالم المسهلي بالمركز الأول بالعلامة 78 (3 إكس)، يليه سعيد سليم الكثيري بالعلامة 78 (2 إكس)، وسلطان بن علي المقبالي بالعلامة 78 (2 إكس).
واعتبر عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن النجاحات التي تتحقق في موسم بطولات فزاع للرياضات التراثية، جاءت بفضل التعاون والتكاتف مع الجهات المتخصصة في هذا المجال، وقال: نحن نقوم بالتخطيط ووضع الأفكار والتنظيم، لكن لا يمكن أن نعمل بعيداً عن أصحاب الاختصاص والخبرة في هذه المجالات.

بطولة فزاع للرماية
مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
الرماية
الإمارات
آخر الأخبار
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
الاقتصادي
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
27 فبراير 2023
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
أرسنال يخطط للثأر من إيفرتون!
الرياضي
أرسنال يخطط للثأر من إيفرتون!
اليوم 15:30
الجيش الروسي يسقط مسيّرتين أوكرانيتين
عربي ودولي
الجيش الروسي يسقط مسيّرتين أوكرانيتين
اليوم 15:28
جائزة ميسي «الذهبية».. فرحة لاتينية وحيرة أوروبية!
الرياضي
جائزة ميسي «الذهبية».. فرحة لاتينية وحيرة أوروبية!
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©