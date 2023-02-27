2000 متسابق في بطولة فزاع للرماية بالسكتون

دبي (الاتحاد)

انطلقت بطولة فزاع للرماية بالسكتون، التي تنظمها إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في ميدان الرماية في منطقة الروية بدبي، بمشاركة قياسية في هذه النسخة لنحو 2000 متسابق من الجنسين من داخل وخارج دولة الإمارات، وتنافس قوي في مختلف الفئات المخصصة للرجال والسيدات والناشئين والناشئات وكبار المشاركين وإسقاط الصحون.

وأقيمت مراسم افتتاح البطولة بحضور عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والعميد «م» محمد عبيد المهيري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وراشد الخاصوني مدير إدارة البطولات في المركز.

جاءت الانطلاقة وسط إقبال كبير، حيث يمتد التنافس حتى يوم الأحد المقبل، وشهدت المنافسات الأولى تتويج الفائزين في فئات كبار المشاركين «الأكبر سناً»، والناشئين.

وتميزت الانطلاقة بتفوق رماة سلطنة عمان، الذين أحكموا سيطرتهم على المراكز الثلاثة الأولى في فئتي كبار المشاركين والناشئين، ففي كبار المشاركين جاء بالمركز الأول سالم بن سلطان الوهيبي، محققاً العلامة 78 (5 إكس)، يليه بالمركز الثاني الغفيق بن النخيرة الجحافي بالعلامة 78 (4 إكس)، وبالمركز الثالث سعيد أحمد المشيخي بالعلامة 77 (5 إكس).

وفي فئة الناشئين جاء أحمد سالم المسهلي بالمركز الأول بالعلامة 78 (3 إكس)، يليه سعيد سليم الكثيري بالعلامة 78 (2 إكس)، وسلطان بن علي المقبالي بالعلامة 78 (2 إكس).

واعتبر عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن النجاحات التي تتحقق في موسم بطولات فزاع للرياضات التراثية، جاءت بفضل التعاون والتكاتف مع الجهات المتخصصة في هذا المجال، وقال: نحن نقوم بالتخطيط ووضع الأفكار والتنظيم، لكن لا يمكن أن نعمل بعيداً عن أصحاب الاختصاص والخبرة في هذه المجالات.