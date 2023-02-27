«أساطير العالم» يدعمون أصحاب الهمم في «استعراضية زعبيل»

دبي (الاتحاد)

وجه نجوم كأس العالم وآسيا المشاركون في المهرجان الرياضي الخيري العالمي، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي على رعايته لهذا الحدث الرياضي الإنساني الأكبر في آسيا الذي يخصص ريعه لأصحاب الهمم في القارة الآسيوية، واهتمامه الكبير بتطوير بطولات فزاع الدولية لتصبح دبي مركز إشعاع لهذه الفئة، مؤكدين أن سموه من الشخصيات الملهمة لأصحاب الهمم في الإمارات ودبي من خلال ترؤسه اللجنة العليا لحماية حقوق «أصحاب الهمم» في دبي.

جاء ذلك خلال زيارتهم، مساء أمس الأول، نادي دبي لأصحاب الهمم ومتابعة جانب من مسابقات النسخة الرابعة عشرة لدولية فزاع لألعاب القوى لأصحاب الهمم في يومها الأول، والمشاركة في تتويج الفائزين وزيارة القرية التراثية المصاحبة للحدث.

وكان من ضمن الحضور من النجوم السابقين كارلوس دونجا وألدايير، الأخضر بلومي، أرنالدو دي أوليفيرا، فولفانج رولف، الكويتي وليد علي، والجزائري محمد الحاج، والأردني عبدالله بوزمع. ويشهد استاد زعبيل بنادي الوصل، في السابعة مساء اليوم، المباراة الاستعراضية الخيرية بين «أساطير العالم» ونجوم آسيا، بالإضافة إلى مشاهير الفن.

يشارك مع نجوم كأس العالم في مقدمتهم روبيرتو كارلوس ورماريو وكارلوس دونجا وكافو وألدايير وزيكو وريفالدو، رونالدينو، والأخضر بلومي وعصام الحضري، ومن أبرز المشاركين من آسيا نشأت أكرم وعبدالله وبران وأحمد كانو، طلال يوسف، مبارك مصطفى، عدنان الطلياني، محسن مصبح، عبد الرحمن محمد، عبد القادر حسن، عبدالله سلطان، حسين غلوم، ناصر خميس، بخيت سعد، فرهاد مجيدي.