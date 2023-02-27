تير شتيجن يخطط لخطف اللقب

برلين (د ب أ)

يأمل مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسباني، أن يعود مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ بشكل أقوى من الإصابة، التي أبعدته عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

ولكن تير شتيجن أكد أنه سيبذل كل ما في وسعه، لمنافسة نوير على حراسة مرمى منتخب ألمانيا في كأس أمم أوروبا "يورو 2024" التي تستضيفها بلاده.

وشارك تير شتيجن في 30 مباراة مع منتخب ألمانيا وساهم في تتويج الماكينات بلقب كأس القارات في 2017 في غياب نوير، الذي كان الحارس الأساسي للمنتخب منذ 2010 لكنه ابتعد عن الملاعب مؤخراً عقب إصابته بكسر في الساق.

وقال تير شتيجن اليوم الاثنين لمجلة "كيكر شبورتس": "أتمنى أن يحظى نوير بأوقات جيدة خلال عملية التأهيل ويعود أقوى، هذا ما أتمناه له من الناحية الشخصية وكذلك كلاعب كرة وكزميل". ولكن تير شتيجن يتطلع لاستغلال فترة غياب نوير والتألق مع برشلونة والمنتخب الألماني، ليصبح الحارس الأساسي للماكينات، خاصة في كأس أمم أوروبا.

وأشار تير شتيجن "30 عاماً": "بالطبع هذا هدفي، أريد أن أصبح لاعباً مهماً في المنتخب الوطني، لهذا من المهم بالنسبة لي أن أشارك كثيراً وأؤدي بشكل جيد مع برشلونة والمنتخب الوطني". ويخوض منتخب ألمانيا أربع مباريات على الأقل في غياب نوير، في مارس ويونيو المقبلين، ومن المتوقع مشاركة تير شتيجن بدلاً منه على الأقل في واحدة من المباراتين الوديتين الشهر المقبل أمام بيرو وبلجيكا، في ظل المنافسة التي يواجهها من جانب كيفين تراب حارس اينتراخت فرانكفورت.