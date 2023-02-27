منتخب الإمارات لقفز الحواجز يتأهل إلى أولمبياد باريس

رضا سليم (دبي)

تأهل منتخبنا الوطني لقفز الحواجز إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024» بعد فوزه بالمركز الثاني في بطولة الدوحة الدولية للفروسية وهي الجولة المؤهلة للأولمبياد التي أقيمت على ارتفاع 160سم بجوائز مالية 73 ألف يور، والتي أقيمت في الشقب، كما تأهل منتخب السعودية بعد فوزه بالمركز الأول، وحل المنتخب المصري في المركز الثالث، ومثل منتخبنا الفرسان محمد غانم الهاجري وعبد الله محمد المري وعبد الله حميد المهيري وعمر عبد العزيز المهيري.

وأعرب سلطان اليحيائي عضو اتحاد الفروسية والسباق، مدير نادي الشارقة للفروسية والسباق عن سعادته بالإنجاز الذي تحقق وقال:" التأهل إلى الأولمبياد مسؤولية كبيرة وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا من أجل الظهور المشرف في باريس ونهدي الإنجاز إلى القيادة الرشيدة.

وأشاد فرسان الإمارات والسعودية الفائزون ببطاقتي التأهل إلى الأولمبياد بحسن الاستضافة والتنظيم من الشقب، وذلك خلال المؤتمر الصحفي بعد التتويج.

وعبر الفرسان الإماراتيون عن سعادتهم وفخرهم بما قدموه من أداء، مؤكدين أن التنافس كان مميزاً مع الأشقاء في السعودية، كما أكدوا رضاهم عن مستوى الخيول، وكان هدفهم التأهل للأولمبياد منذ فترة طويلة، كما أنهم يمتلكون الوقت الكافي للتحضير للأولمبياد من خلال العديد من المنافسات في الإمارات والتي تعد منافسات مميزة تطور من أدائهم، وأشار فرسان الإمارات إلى صعوبة المنافسات والتحدي الذي واجههم مع أفضل الفرسان الذين يمتلكون أفضل مستويات الخيل والخبرات الكبيرة.

وقدم السعودي سامي الدهامي رئيس المنطقة السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية التي تضم الدول العربية في قارتي آسيا وأفريقيا التهنئة للفرق المتأهلة، ومتمنياً التوفيق لبقية المنتخبات في المنافسات المقبلة، خاصة أن هناك فرصة لأحد منتخبات المنطقة للمنافسة على خطف إحدى بطاقات التأهل إلى باريس 2024 من خلال البطولة المقامة في برشلونة في نهاية شهر سبتمبر المقبل وتستمر حتى شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح أن نظام التأهل في المنطقة للفرق الحاصلة على المركزين الأول والثاني من خلال هذه البطولة، وهناك فرصة أخرى للفردي ستكون من خلال تجميع النقاط من خلال مشاركتهم في عدد من الجولات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.