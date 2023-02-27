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صلاح ينفي الرحيل عن ليفربول

صلاح ينفي الرحيل عن ليفربول
27 فبراير 2023 17:20

لندن (د ب أ)

تحدث رامي عباس، وكيل النجم الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي، عن إمكانية رحيل موكله عن الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية المقبل. 

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وذكرت تقارير إخبارية أن «الفرعون المصري» يبدو قريباً من الرحيل عن قلعة «آنفيلد»، بحثاً عن تحد جديد، ربما يكون في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. وأعاد وكيل صلاح نشر خبر من شبكة «آنفيلد ووتش» البريطانية، المقربة من ليفربول، التي تحدثت عن استعداد صلاح للرحيل عن ليفربول في الصيف القادم، حال فشل فريق المدرب الألماني يورجن كلوب في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وعلق رامي عباس على خبر الشبكة البريطانية قائلاً على حسابه في موقع تويتر «إنه هراء.. لم يتم مناقشة هذا أو التفكير فيه.. لم يخطر ببالنا عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا». ويعاني ليفربول من موسم كارثي على جميع الأصعدة، حيث فشل في الاحتفاظ بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، اللتين توج بهما في الموسم الماضي، كما ابتعد مبكراً عن صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبات على مشارف الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا.
ويحتل ليفربول المركز السابع حالياً في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، بفارق 9 نقاط خلف المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم المقبل. 

وتلقى ليفربول خسارة قاسية 2/ 5 أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال، ليصبح مطالباً بالفوز بفارق 4 أهداف على ملعب الفريق الملكي في لقاء الإياب يوم 15 مارس القادم، من أجل الاستمرار في البطولة التي توج بها الفريق 6 مرات.

محمد صلاح
ليفربول
يورجن كلوب
دوري أبطال أوروبا
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