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نجوم العالم يستعرضون في «دولية دبي للطيران اللاسلكي»

نجوم العالم يستعرضون في «دولية دبي للطيران اللاسلكي»
27 فبراير 2023 18:00

دبي (الاتحاد)
كشف اتحاد الرياضات الجوية عن عودة بطولة «دبي ماسترز» الدولية للطيران اللاسلكي، التي ستقام خلال الفترة من 16 إلى 20 مارس المقبل بحديقة الخور في دبي، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمشاركة 17 مشاركاً، هم الأمهر في العالم، من بينهم بطلا الإمارات عبد الله الريس وثامر الشامسي، للتنافس في فئة الهليكوبتر للمحترفين.
وأعرب نصر النيادي، رئيس اتحاد الرياضات الجوية رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، عن سعادته بالرعاية الكريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للبطولة لتعود من جديد ليستمتع جمهور دبي من مواطنين ومقيمين وزائرين بالعروض التي يشارك فيها أبطال العالم خلال أيام البطولة.
وأشاد النيادي بجهود اللجنة المنظمة وتضافر الجهود من قبل مجلس دبي الرياضي وبلدية دبي وشرطة دبي والإسعاف، وغيرها من الهيئات التي اعتادت دعم نشاط الرياضات الجوية، معرباً عن أمله في أن يخرج الحدث في أبهى صورة.
كان وفد اتحاد الرياضات الجوية قد قام بزيارة تفقدية لحديقة خور دبي، وضم الوفد يوسف الحمادي نائب رئيس الاتحاد، ومحمد يوسف الأمين العام، وطارق السعدي وعبد الله مراد عضوي مجلس الإدارة، وعلي صنقور وسامح حبيب من فريق الدعم اللوجستي، وكان في استقبالهم جاسم أحمد خليفة ضابط عمليات المرافق، وعبد الله مطر مراقب حديقة الخور.

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