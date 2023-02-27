«ماسة» بطلة السيدات في مهرجان محمد بن راشد للقدرة

محمد حسن (دبي)

حافظت إسطبلات «إف 3» على لقب سباق السيدات للقدرة، الذي أقيم بمدينة دبي الدولية للقدرة في افتتاح مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي يتواصل صباح الغد بسباق الإسطبلات الخاصة.

ونظم السباق نادي دبي للفروسية، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية، وبرعاية عزيزي للتطوير العقاري، ورصدت له جوائز قيمة، حيث نالت صاحبة المركز الأول مبلغ 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، فيما نالت صاحبات المراكز من الرابع إلى المركز الثلاثين مبالغ مالية قيمة.

وتوجت المتألقة ماسة عدنان على صهوة «النيز جميلة» باللقب، بعد أداء قوي خاصة في المرحلة الأخيرة لتنجح في الجمع بين لقبي السيدات بمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، ومهرجان سمو ولي عهد دبي على نفس الفرس.

وقطعت البطلة المسافة بزمن قدره 3:27:51 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 29.16 كلم/ ساعة، وجاءت في المركز الثاني ميلينا منديز على صهوة «جمال بيوتي» لإسطبلات «إم 7» مسجلة 3:27:52 ساعة، فيما حلت في المركز الثاني الفارسة بثينة شعبان على صهوة «ميلاندي كوبر» وهو أيضاً لإسطبلات «إف 3».

وتميز السباق بالسرعة منذ انطلاقته وشهد منافسة قوية، حيث حرصت الفارسات على تقديم أفضل ما عندهن في هذا السباق المهم، والذي تستعد له الإسطبلات بنخبة الخيول منذ فترة مبكرة، وتمكنت البطلة باتباع أسلوبها المفضل بالتدرج خلال المراحل والتقدم من الخلف في تخطي 8 خيول انطلقت قبلها للمرحلة الأخيرة والوصول أولاً لخط النهاية.

وعقب ختام السباق، قام اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، وموريس عزيزي رئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري، بتتويج الفائزات بالكؤوس.

وتستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة، صباح غدٍ «الثلاثاء»، سباق الإسطبلات الخاصة في ثاني أيام فعاليات المهرجان، وينطلق السباق الذي تبلغ مسافته 101 كلم، في السابعة صباحاً، وتم تقسيمه إلى 4 مراحل، تبلغ «الأولى» التي تم ترسيمها بالألوان الصفراء 35 كيلو متراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الثانية التي تم ترسيمها بالألوان الحمراء وتبلغ مسافتها 25 كيلو متراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الثالثة التي تم ترسيمها بالألوان الزرقاء وتبلغ مسافتها 21 كيلو متراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 50 دقيقة، وأخيراً المرحلة الرابعة والأخيرة التي تبلغ مسافتها 20 كيلو متراً وتم ترسيمها بالألوان البيضاء.