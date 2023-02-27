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«المحترفين» تعلن المرشحين لجوائز «الأفضل في فبراير»

«المحترفين» تعلن المرشحين لجوائز «الأفضل في فبراير»
27 فبراير 2023 16:43

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت رابطة المحترفين، أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية، في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك عن شهر فبراير، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب.
ويتواجد في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب عن شهر فبراير، سفيان رحيمي لاعب العين، ولورنسي دو لاعب البطائح، وفيدريكو كارتابيا لاعب شباب الأهلي، وماتيوس بيريرا لاعب الوحدة، وعلي صالح لاعب الوصل.
أما في قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى عن شهر فبراير، فيتواجد خالد السناني «الوصل»، عادل الحوسني «الشارقة» وماجد ناصر «شباب الأهلي».
ويتنافس على جائزة أفضل مدرب عن شهر فبراير، الروماني أولاريو كوزمين «الشارقة»، والأرجنتيني خوان بيتزي «الوصل»، والبرتغالي ليوناردو جارديم «شباب الأهلي».

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