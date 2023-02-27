14 فريقاً في «دولية سكاي دايف أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق الخميس بطولة «سكاي دايف أبوظبي» الدولية الثانية التي ينظمها اتحاد الرياضات الجوية، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي في ضيافة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وتستمر البطولة أربعة أيام حتى يوم الأحد المقبل، بمشاركة دولية واسعة للتنافس في مسابقتي دقة الهدف والتماسك للفردي والفرق.

ويشارك في المنافسات 14 فريقاً، تمثل 8 دول هي روسيا وكرواتيا وإيطاليا وألمانيا والبحرين والكويت وسلطنة عمان والإمارات، وتشارك كل من البحرين وروسيا بأربعة فرق، وبدأت الفرق في الوصول والتدريب بمقر البطولة.

وأعرب سعيد الغيثي عضو مجلس إدارة «سكاي دايف أبوظبي» عن سعادته بإقامة البطولة للمرة الثانية، مشيراً إلى أن البطولة تجد كل الدعم والمساندة من مجلس أبوظبي الرياضي والدعم الفني من اتحاد الرياضات الجوية، مما يسهل من مهمة القافزين ويسهم في إنجاح الحدث.

ووجه الغيثي الدعوة للجمهور لحضور اليوم الختامي يوم الأحد المقبل، مشيراً إلى أن الختام والتتويج سيشهد عروضاً مميزة.