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انطلاق المزاد على قمصان نجوم «كأس السوبر»

انطلاق المزاد على قمصان نجوم «كأس السوبر»
27 فبراير 2023 15:44

أبوظبي (الاتحاد)
انطلقت فعاليات المزاد على قمصان اللاعبين؛ في مباراة كأس السوبر الإماراتي 2022-2023، التي جمعت بين الشارقة والعين، على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي.
وسيتواصل المزاد حتى يوم 9 مارس المقبل، ويشكل فرصة استثنائية من أجل الحصول على قمصان لاعبي الشارقة والعين، وسيتم تخصيص عائداته للأندية المشاركة فيه، من أجل مبادراتها المجتمعية والجماهيرية.
ينظم المزاد شركة Matchwornshirt العالمية، المتخصصة في عرض أبرز القمصان الرياضية، التي تؤرخ مناسبات ومباريات رياضية بارزة دولياً، وذلك بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية، وسبق أن حظيت فعاليات المزاد السابقة بإقبال كبير في مختلف مسابقات المحترفين، منها دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي أيضاً.

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