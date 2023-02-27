العين يغلق «صفحة السوبر» من أجل «صدارة الدوري»

معتز الشامي (دبي)

أغلق الجهازان الفني والإداري لنادي العين، ملف بطولة كأس السوبر، وكل ما يتعلق بها، وذلك لإعادة الهدوء والتركيز لجميع اللاعبين، بعدما عاد الفريق للتدريبات، بعد 24 ساعة راحة سلبية، منحها ريبروف للاعبيه، بعد خسارة السوبر مساء السبت الماضي أمام الشارقة.

ويستعد «الزعيم» لاستضافة فريق دبا يوم الخميس المقبل في الجولة الـ18 من دوري أدنوك للمحترفين، وهي المباراة التي تعتبر بداية مسار التعويض في الدوري، حيث يقاتل العين على العودة لصدارة الترتيب الذي يبتعد عنه بنقطتين فقط، ويحتل الصدارة فريق شباب الأهلي بـ 36 نقطة، بينما بات الوصل وصيفاً بـ35 نقطة، والعين ثالثاً بـ34 نقطة.

وكان العين قد صادف سوء توفيق كبيراً في السوبر، حال دون تسجيله للأهداف، رغم سيطرته على مجريات اللعب بشكل عام، بنسبة استحواذ بلغت 63% مقابل 37% للشارقة، بينما حصد 7 ركنيات مقابل 2 للشارقة، كما سدد العين على المرمى 3 تسديدات مباشرة على المرمى مقابل 2 للشارقة منها الهدف، ونجح العين في صناعة فرصتين محققتين أنقذهما الحارس عادل الحوسني، بينما لم يصنع الشارقة ولا فرصة محققة للتسجيل، باستثناء الهدف الذي سجله لابا في مرماه عن طريق الخطأ.

وعُقد أمس اجتماع بين الجهازين الفني والإداري واللاعبين، وذلك لإعادة شحذ الهمم، ودفع اللاعبين للرد في الملعب في باقي المشوار، وإسعاد الجماهير بالتمسك بنغمة الانتصارات في جميع المباريات والبطولات الثلاث التي يقاتل فيها «الزعيم»، من أجل التتويج بألقابها، حيث لا يزال الدوري متاحاً ويتطلب حصد النقاط ومواصلة الفوز من مباراة لأخرى، بالإضافة لفرصة حاضرة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وأيضاً بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وعن جاهزية الفريق أكد كايو كانيدو لاعب العين، أن العين لم يكن محظوظاً في مباراته أمام الشارقة، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين تعاهدوا على طي صفحة السوبر، والتفكير فقط في الدوري الآن، خاصة أن فرصة العين كبيرة ومتساوية مع باقي الأطراف المتنافسة للفوز، وتابع: «نحن قدمنا جهداً كبيراً وكنا نتمنى التتويج باللقب، ولكن ذلك لم يحدث، لم نكن موفقين، وتألق الحارس عادل الحوسني أثر على المباراة لصالح الشارقة».

وتابع: «أعتذر لجماهير العين، ونعدها بالتعويض في باقي البطولات، كما أتمنى استمرار دعمها للفريق ككل»، وعن استعادة مستواه بعد ابتعاده عن المشاركة أساسياً، قال: «أتدرب بكل قوة وتركيز، وانتظر الفرصة حتى أعود للمشاركة وأنا تحت أمر الجهاز الفني متى ما استدعاني».

على الجانب الآخر، أكد البرازيلي إيريك لاعب الفريق، على ثقته في أن جماهير العين ستواصل دعمها للفريق في باقي مشوار الموسم، مشدداً على أن اللاعبين تعاهدوا على تعويض الجماهير بلقب الدوري وكأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وأضاف: «أمامنا 3 بطولات، سنقاتل من أجل التتويج بها».

وأضاف: «قدمنا مباراة كبيرة أمام الشارقة ولكن لم يحلفنا الحظ، وأرى أن الفريق لن يهتز لهذه الخسارة، لأننا قدمنا مستوى مميزاً بالفعل ولم نكن محظوظين فقط، وسنواصل على نفس الأداء والروح في قادم المباريات».

واختتم: «ضياع بطولة لن تؤثر على الزعيم، خصوصاً أن الفريق جاهز لمشوار الموسم، والمنافسة بقوة على كل الألقاب، وأتمنى من الجماهير ألا تحزن، لأن الفريق مصمم على أن يحقق الألقاب ويسعدها مجدداً لتعود الاحتفالات لملعب العين».