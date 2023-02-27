الشارقة يناقش تجديد عقد كوزمين لموسمين

علي معالي (دبي)

علمت «الاتحاد» أن تحركات بدأت داخل شركة الشارقة لكرة القدم، من أجل تجديد التعاقد مع الروماني أولاريو كوزمين مدرب الفريق، في ظل القناعة الكاملة بضرورة استمراره، بعد أن نجح مؤخراً في تحقيق اللقب الثاني له في فترة وجيزة، وذلك حفاظاً على الاستقرار الفني الذي يعيشه «الملك»، وفي ظل المستوى المتميز الذي يقدمه الشارقة أيضاً، وتجديد التعاقد مع كوزمين من المتوقع أن يكون لموسمين أيضاً، وكان النادي قد تعاقد مع الروماني في نوفمبر 2021 لمدة موسمين خلفاً للمدرب عبدالعزيز العنبري.

وكان القيصر الروماني«كوزمين» قد رفع سجله من الألقاب التي حققها في ملاعبنا إلى الرقم (13) بعد الفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ومؤخراً كأس السوبر، وذلك في رحلته الثالثة بملاعبنا مع الشارقة، بعد قيادته لنادي العين خلال الفترة من 2011 حتى 2013 وبعدها انتقل لتدريب شباب الأهلي من 2013 حتى 2017.

ورفع هذا المدرب رصيده من الإنجازات في مسيرته التدريبية إلى الرقم 20 بطولة ما بين رومانيا والسعودية وقطر والإمارات، وكان لقب السوبر الأخير يحمل الرقم (5) في ملاعبنا، ونجح كوزمين في أن يضع بصمته القوية من خلال 4 بطولات للدوري مع العين وشباب الأهلي و4 ألقاب سوبر واحد مع «الزعيم» وثلاثية مع «الفرسان»، وأيضاً كأس الخليج العربي مرتين وكأس الصداقة الإماراتية المغربية، ثم كأس رئيس الدولة والسوبر مع «الملك».

يذكر أن كوزمين حقق مع العين لقب الدوري مرتين في موسمين متتاليين 2011-2012 و2012-2013 وتوج كذلك مع «الزعيم» بلقب السوبر 2012، وعندما انتقل من العين إلى شباب الأهلي استطاع أن يفوز بلقب الدوري مرتين موسم 2013-2014 و2015-2016 وكأس السوبر 3 مرات أعوام 2013 و2014 و2016، وكأس الخليج العربي مرتين 2013-2014 و2016-2017، وكأس الصداقة الإماراتية المغربية 2016.

وقبل أن يأتي كوزمين للملاعب الإماراتية عاش تجربة خليجية مع ناديين، هما الهلال السعودي في الفترة من 2007 حتى 2009 وتوج خلالها بلقبي الدوري وكأس ولي العهد، ثم مع السد القطري موسم 2009-2010 وفاز بكأس نجوم قطر، وفي الدوري الروماني موطنه الأصلي استطاع كوزمين أن يحقق مع فريق ستيوا بوخارست لقب الدوري وكأس السوبر وكان ذلك موسم 2005-2006، وتوج بلقب بطل الدوري الصيني مع فريق جيانجسو سونينج في نوفمبر 2020، لينتقل بعدها إلى البيت الملكي بالشارقة.

ولم تكن الفرصة مناسبة قبل السوبر للحديث مع كوزمين بشأن التجديد من عدمه، والطريف في مشوار هذا المدرب مع الشارقة أنه عندما تولى المهمة في نوفمبر 2021 كانت أول مباراة له مع خورفكان ووقتها حقق الفوز 3- 1 في الجولة العاشرة، وآخر مباراة للملك مع كوزمين كانت خورفكان أيضاً في الجولة الـ 17 وخسرها الشارقة بهدف.

