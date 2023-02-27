شيفتشينكو.. «الخاسر المحظوظ»

مراد المصري (دبي)

للوهلة الأولى عندما تقرأ اسمه يخطر ببالك أنه لاعب كرة القدم الشهير أندريه شيفتشينكو، لكن الروسي أليكساندر شيفتشينكو تصدر الأنباء اليوم في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، بعدما أصبح ما يعرف بلقب «الخاسر المحظوظ» بإكماله منافسات البطولة رغم خسارته في التصفيات التأهيلية.

وجاء صعود شيفتشينكو إلى الدور الرئيسي للبطولة، بعدما أعلن البريطاني أندي موراي انسحابه بسبب الإصابة في الورك، بعد خسارته نهائي بطولة قطر المفتوحة، مما جعل البطاقة تذهب إلى شيفتشينكو الذي خسر في الدور الثاني من التصفيات التأهيلية أمام مواطنه بافيل كوتوف.

وسيلتقي شيفتشينكو في دور الـ 32، مع البولندي هوبرت هوركاتش المصنف 11 عالمياً والمصنف الخامس في بطولة دبي.