القرقاوي: «صفوة سلة آسيا» يحتاج «نظرة مختلفة»

علي معالي (دبي)

يرى اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس اتحاد كرة السلة أن المرحلة المقبلة في مسيرة منتخب الرجال مهمة للغاية، لكي يعود إلى مصاف منتخبات القارة الصفراء، مشيداً بما قدمه مؤخراً في التأهل للتصفيات النهائية لنهائيات آسيا 2025، بعد النتائج المميزة والأداء القوي في التصفيات التي جرت في قطر.

تحدث اللواء إسماعيل القرقاوي إلى لاعبي المنتخب أثناء قيامه بتكريمهم في مزرعته الخاصة في منطقة الخوانيج في دبي، والتي حضرها الجهازان الفني والإداري وأعضاء مجلس الإدارة، عن كيفية أن يحافظ منتخب الرجال على المكتسبات التي حققها مؤخراً، بالعودة إلى مصاف منتخبات القارة الصفراء، وهنأ المنتخب على ما قدمه من عطاء كبير في التصفيات الأخيرة، مشيراً إلى أن ملاعب السلة الإماراتية بها الكثير من المواهب، لكنها تحتاج إلى الكثير من المقومات لكي تظهر براعتها في الوقت المناسب.

قال اللواء القرقاوي: «ما حدث مؤخراً طفرة كبيرة في مسيرة اللعبة، وعلينا أن نبني على ما تم لكي نستمر في تطوير المنظومة الخاصة باللعبة، والتي واجهت خلال السنوات الماضية بعد العثرات لأسباب مختلفة، وأن الوصول لما نحن عليه الآن بالتأهل إلى هذه المرحلة من التصفيات الآسيوية كان مخططاً له منذ 2018، وهو ما قام الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للاتحاد بشرحه بالتفصيل من خلال لوحة كبيرة تم عرضها أثناء احتفالية التكريم».

وأشاد القرقاوي بالدعم الذي يتلقاه الاتحاد على فترات لكافة أنشطة اللعبة، ولكنه طالب في نفس الوقت بالمزيد قائلاً: «المرحلة المقبلة نعتبرها فارقة في مسيرة اللعبة لأنها ستكون نقلة مهمة للغاية في أن نتواجد بقوة مع منتخبات التصنيف الأول على مستوى القارة، وأن هناك معسكرات ومشاركات خارجية مهمة يحتاجها المنتخب في الفترات المقبلة، وهذا يتطلب دعماً مادياً مناسباً لكي نتواجد بقوة في المحافل الدولية والقارية».

وأضاف: «ما حدث مؤخراً من طفرة كبيرة، بالفوز على سبيل المثال على كل من الكويت وفلسطين والخسارة من العراق بفارق بسيط، يجعلنا نتفاءل بقدرات لاعبينا، إذا وضعنا في الاعتبار أن تصنيفنا الدولي الحالي هو 116 مقابل مثلاً تواجد منتخب فلسطين في المركز 91».

ونوه القرقاوي إلى نقطة أخرى، قائلاً: «أنشطة اللعبة مختلفة وفي مراحل متنوعة من رجال وشباب وناشئين وأشبال وسيدات، وهو ما يدفعنا إلى القول بزيادة الدعم حتى نستطيع تأهيل وتجهيز كل المنتخبات بالشكل المناسب وتنظيم مساقات السلة بالطريقة الجيدة».

وأشاد القرقاوي بما قدمه الجهاز الفني والإداري، قائلاً: «بذل الدكتور منير بن الحبيب جهداً كبيراً مع بقية أفراد الجهاز الفني والمكون من سالم عتيق وجاسم عبدالرضا، وقبلهما حسام الوكيل وعلي عباس، وكذلك الجهاز الإداري الذي يترأسه عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات، وسعي الجميع إلى تذليل كل العقبات حتى ظهرنا بهذا الشكل المشرف في التصفيات القارية، ومن قبلها التتويج بلقب الألعاب الخليجية بالكويت».