«دوري الأولى» يقطع 67% في مشوار «الصعود»

معتصم عبدالله (دبي)

فرض العماني محمد المربوعي مهاجم دبا الحصن نجوميته في «الجولة 23» لـ «دوري الدرجة الأولى»، بثنائية جديدة في مباراة فريقه أمام ضيفه حتا في قمة الجولة ليحول نتيجة التأخر بهدفين إلى تعادل إيجابي 2-2، ليبقي صراع الصدارة مشتعلاً بين الحصن «الوصيف» برصيد 45 نقطة، ومنافسه «الإعصار» المتصدر بـ 47 نقطة.

ورفع المربوعي «28 عاماً»، بفضل الثنائية في الدقيقتين 72 من «ركلة جزاء» و96، أمام حتا بعد دخوله بديلاً في الشوط الثاني، رصيده الشخصي إلى 14 هدفاً في المركز الثالث لقائمة هدافي دوري الأولى والتي يتصدرها البرازيلي دياجو دا سيلفا مهاجم «الصقور» برصيد 18 هدفاً، مقابل 17 للصربي فيليب ستوبرفيك «الوصيف».

وقطعت المنافسة على بطاقتي الصعود لدوري المحترفين في الموسم المقبل 2023- 2024، نحو 67% من مشوارها بختام الجولة 23 لدوري الدرجة الأولى، والتي شهدت تعادل دبا الحصن وحتا في القمة 2-2، فيما استعاد الإمارات المركز الثالث برصيد 41 نقطة بفوزه على مضيفه الفجيرة 2-1.

وبقي الحمرية في دائرة المنافسة رغم تراجعه إلى المركز الرابع برصيد 40 نقطة بتعادله مع الرمس 1-1، وحل مصفوت خامساً برصيد 36 نقطة بفوزه على الذيد 1-0، فيما شهدت بقية مباريات الجولة فوز مسافي على العربي 2-1، والعروبة أمام مضيفه بينونة 3-1، والجزيرة الحمراء على حساب سيتي 2-1، وحسم التعادل السلبي مواجهة التعاون وفرسان هسبانيا.

ورفعت مباريات الجولة 23، إجمالي المباريات الملعوبة في دوري الأولى إلى 184 مباراة في 23 جولة، في الطريق نحو الحسم في الجولة 34 في مايو المقبل، ووصل إجمالي أهداف الدوري إلى 557 هدفاً، وتصدر الإمارات قائمة الأقوى هجوماً برصيد 52 هدفاً، مقابل 50 لدبا الحصن، و48 لهجوم حتا.

وتتواصل إثارة الدوري في الجولة 24 التي تنطلق الجمعة المقبل «3 مارس»، بمواجهة سيتي والتعاون، وتتواصل السبت بمباريات الرمس ومسافي، العروبة والجزيرة الحمراء، فرسان هسبانيا والحمرية، وتختتم الجولة الأحد بمواجهات الإمارات ودبا الحصن، حتا وبينونة، جلف أف سي والفجيرة، العربي ومصفوت، فيما يغيب الذيد بداعي الراحة.

أرقام

184 مباراة أقيمت بنهاية الجولة 23

557 إجمالي أهداف الدوري

52 هدفاً منحت «الصقور» الأقوى هجوماً

14 هدفاً في سجل المربوعي مهاجم الحصن