«تراث الإمارات» يتوج أبطال «أبوظبي لقوارب التجديف»

أبوظبي (الاتحاد)

توج نادي تراث الإمارات، الفائزين في سباق أبوظبي لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً، الذي نظمه النادي في أربعة أشواط تحمل ألوان علم دولة الإمارات، على كورنيش أبوظبي لمسافة 4 أميال بحرية بمشاركة 1156 بحاراً، توزعوا على 68 قارباً، وذلك ضمن مشاركته في فعاليات مهرجان التراث البحري، الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي في الفترة من 17 إلى 26 فبراير.

وتوج عبدالله محمد جابر المحيربي، المستشار في نادي تراث الإمارات، القارب «غاير» لجمعية الجزيرة الحمراء للفنون الشعبية برأس الخيمة، بناموس الشوط الأول «السمالية» باللون الأحمر، بقيادة النوخذة جابر محمد جابر الحمادي، والسكوني عامر محمد محمد، وتوج القارب «شباب صحار» الذي تملكه اللجنة العمانية للرياضات البحرية، بناموس الشوط الثاني «الفطيسي» باللون الأخضر بقيادة النوخذة محمد صالح راشد الغيثي، والسكوني إبراهيم صالح الغيثي، فيما توج القارب «الدفاع» لمالكه وزارة الدفاع بقيادة النوخذة والسكوني بدر عبدالحكيم محمد ثاني، بناموس الشوط الثالث «الحرضية» باللون الأبيض، وتوج القارب «القاسمي» لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بقيادة النوخذة عبدالله أحمد عبدالرحمن المنصوري، والسكوني أحمد سالم دهمش بناموس الشوط الرابع «المرحباني» باللون الأسود.