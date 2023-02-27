صير بني ياس.. الفوز الأول في «تنشيطية البولو»



غنتوت (الاتحاد)

حقق فريق صير بني ياس الفوز على فريق الوثبة بنتيجة 8-7، في افتتاح البطولة التنشيطية للبولو التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، والتي تقام على كأس مستشفيات برجيل والتي يشارك فيها 5 فرق، وتأتي البطولة في إطار استعدادات النادي لكأس رئيس الدولة للبولو التي ستقام خلال الفترة من 6 إلى 18 مارس بمعدل هانديكاب 18 جول.

جاءت المباراة الافتتاحية قوية بسبب تقارب المستوى الفني للاعبين، وكان أبرزهم اليجيندرو جولاند لاعب صير بني ياس الذي سجل 5 أهداف متصدراً قائمة الهدافين، وسجل زميله سيرجيو 3 أهداف، فيما سجل هوجو بارابوتشي لاعب الوثبة 4 أهداف وخالد العمران هدفين، وسجلت اللاعبة مريم حساني هدفاً.

ويشهد يوم 3 مارس المقبل إقامة مباريات الدور قبل النهائي على ضوء نتيجة بقية المباريات، حيث لعب أمس السلع مع السعديات، وتلتها مباراة الفائز منهما مع فريق البرشاء، حسب لائحة البطولة، لتحديد الفريقين المتأهلين.