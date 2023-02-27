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نوري يقلب الطاولة على ألكاراز في «تنس ريو»

نوري يقلب الطاولة على ألكاراز في «تنس ريو»
27 فبراير 2023 12:24

 
ريو دي جانيرو (رويترز) 

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قاتل البريطاني كاميرون نوري بعد خسارة مجموعة، ليهزم المصنف الثاني عالمياً كارلوس ألكاراز 5-7 و6-4 و7-5 في نهائي بطولة ريو المفتوحة للتنس، ليقلب الطاولة على منافسه الإسباني (19 عاماً) الذي هزمه في نهائي بوينس أيرس الأسبوع الماضي.
وبدا أن نوري، الذي حقق لقبه الأول للمحترفين في 2023 والخامس بشكل عام، في طريقه لهزيمة ثانية على التوالي أمام حامل لقب البطولة على الملاعب الرملية حين تعرض إرساله للكسر في المجموعة الثانية.
لكن ألكاراز بطل أميركا المفتوحة اضطر لربط ساقه اليمنى خلال المجموعة، واغتنم نوري الزخم ليفوز بأربعة أشواط متتالية ويتعادل في اللقاء.
وبعد تبادل كسر الإرسال في المجموعة الثالثة، أنقذ ألكاراز نقطتين للكسر في شوط تاسع ملحمي، لكن نوري استغل نقطة كسر في المحاولة الرابعة بالشوط قبل الأخير قبل حسم الانتصار بالبطولة ذات 500 نقطة.
وقال نوري الذي خسر من ريشار جارسيه في نهائي أوكلاند الشهر الماضي: «تمكنت من تحويل مسار اللقاء، كان يجب أن أقاوم الشكوك في الأسابيع الأخيرة ونجحت في اللعب جيداً في اللحظات المهمة».
واحتاج ألكاراز، الذي قضى أكثر من ثلاثة أشهر في التعافي من إصابات بالبطن وعضلات الفخذ الخلفية، إلى علاج أعلى الساق اليسرى خلال مباراة قبل النهائي أمام نيكولاس خاري، 
وقال ألكاراز: «إنها نهاية أسبوعين شاقين وبالطبع لست في قمة لياقتي البدنية»، وأضاف: «شعرت بشيء في ساقي وهذا لم يساعدني حقاً، الآن وقت التعافي»، ولم يغلق الباب أمام مشاركته في أكابولكو بالمكسيك الأسبوع المقبل. 

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