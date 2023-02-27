نادر وجوفري وإيرين أبطال «تصنيفية الدارتس»

دبي (الاتحاد)

أسدل الستار على البطولة التصنيفية الثانية للدارتس، التي نظمها اتحاد الدارتس على مدار يومين بفندق ميدان في دبي بمشاركة 60 لاعباً ولاعبة، تنافسوا في فئات الرجال للمواطنين والمقيمين والسيدات.

وحقق حسين نادر المركز الأول في فئة المواطنين، وجاء أحمد البلوشي في المركز الثاني، وعلى مستوى المقيمين، أحرز الفلبيني جوفري آدومدومان المركز الأول، فيما جاء نيتين كومار المصنف الأول في الهند، ثانياً، وعلى مستوى السيدات أحرزت الأميركية إيرين بارنس المركز الأول، فيما جاءت الأردنية نور شاويش، في المركز الثاني.

وطبقاً لنظام اللعب، أقيمت مسابقة السيدات من 5 أشواط في الدور التمهيدي و7 أشواط في النهائيات، بينما فردي الرجال للمواطنين والمقيمين شمل الدور التمهيدي 7 أشواط والدور نصف النهائي 9 أشواط والنهائي 11 شوطاً.

وعقب انتهاء المنافسات، أقام الاتحاد حفل توزيع الجوائز على أصحاب المراكز الأول في حضور خليفة المطيوعي رئيس اتحاد الدارتس، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والجهات الراعية للاتحاد.

وأعرب خليفة المطيوعي رئيس الاتحاد عن سعادته بما حققه البطولة التصنيفية الثانية والنجاحات على المستوى الفني والتنظيمي، مؤكداً أن البطولة كشفت عن تطور مستوى اللاعبين المشاركين، كما أن معدل النتائج مبهر في كل الفئات، وهو ما يحفزنا لمواصلة المسيرة نحو تشكيل أول منتخب إماراتي للعبة.

وأضاف رئيس الاتحاد: البطولة التصنيفية الثالثة ستقام يومي 27 و28 مايو المقبل، ثم الرابعة في نهاية يونيو المقبل، بالإضافة إلى البطولة المفتوحة، التي ستقام خلال شهر أكتوبر، وتختتم بطولات العام ببطولة الماستر يومي 25 و26 نوفمبر المقبل، ولدينا في نشاط الاتحاد المحلي متنوع، وهو ما يفتح الباب لمشاركة عدد كبير من اللاعبين، خاصة الجاليات التي تعيش على أرض الإمارات.

وتابع: كنا نتوقع أن يزيد عدد المشاركين بعد البطولة التصنيفية الأولى، التي كانت بمثابة إعلان عن أجندتنا، ورغم ذلك تملك مجموعة اللاعبين المشاركين خبرة كبيرة وأصحاب تصنيفات عالية، وهو ما يهمنا حتى يستفيد جميع المشاركين ويتطور المستوى، وهدفنا الكشف عن قاعدة كبيرة من الممارسين، وتأسيس نواة لمنتخب يمثل الإمارات في البطولات العربية ومثل هذه البطولات تتابع تصنيف اللاعبين المواطنين ولدينا استراتيجية بالاتحاد، خلال هذه المرحلة، وهناك أهداف كثيرة أخرى نعمل عليها.

ووجه المطيوعي الشكر إلى الجهات الراعية التي تساند الاتحاد في كل أنشطته على مدار الموسم، وأيضاً فريق عمل البطولة ومجلس إدارة الاتحاد، الذي وصل بالبطولة الثانية إلى بر الأمان، ومن بطولة لبطولة تزيد الخبرات، التي سوف نستثمرها في تنظيم بطولات كبيرة.