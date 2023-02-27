أرسنال ساراندي يكسب ريفر بليت في الدوري الأرجنتيني



بوينس آيرس (د ب أ)

حقق أرسنال ساراندي انتصاراً صعباً أمام ريفر بليت وتغلب عليه 2/ 1 ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم، وفي مباريات أخرى، تغلب ديفينسا خوستيكا على أتلتيكو توكومان 3/ صفر وانيستتوتو على نيولز أولد بويز 3/ 1 وتعادل بانفيلد مع إنديبندينتي سلبياً.

وتقدم ريفر بليت بهدف سجله خوسيه باراديلا في الدقيقة الثامنة، ثم حسم أرسنال ساراندي المباراة لصالحه بهدفين سجلهما بريان جوزمان ولويس ليال في الدقيقتين 64 و81، وجاء هدف جوزمان من ضربة جزاء.

وارتفع رصيد أرسنال ساراندي إلى أربع نقاط في المركز الثالث والعشرين، بينما تجمد رصيد ريفر بليت عند تسع نقاط في المركز الثامن. وتغلب ديفينسا خوستيكا على أتلتيكو توكومان بثلاثة أهداف نظيفة سجلها سانتياغو سولاري ونيكولاس فيرنانديز ودافيد باربونا في الدقائق 13 و37 و45، وجاء هدف فيرنانديز من ضربة جزاء.

وارتفع رصيد ديفينسا خوستيكا بذلك إلى 12 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف لانوس وتاليريس كوردوبا وأمام سان لورينزو، بينما تجمد رصيد أتلتيكو توكومان عند نقطتين في المركز السابع والعشرين قبل الأخير.

كذلك تغلب انيستتوتو على نيولز أولد بويز 3/ 1 ليرفع الأول رصيده إلى ثماني نقاط في المركز العاشر ويتجمد رصيد نيولز أولد بويز عند سبع نقاط في المركز الحادي عشر. وتقدم انيستتوتو بثلاثة أهداف سجلها سانتياجو رودريجيز وأدريان مارتينيز وجاستون لوديكو في الدقائق 21 و41 و60، وجاء هدف لوديكو من ضربة جزاء. بعدها رد نيولز أولد بويز بهدف وحيد سجله برونو بيتون في الدقيقة 63.

وتعادل بانفيلد مع إنديبندينتي سلبياً ليرفع الأول رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الرابع والعشرين، مقابل خمس نقاط لإنديبندينتي في المركز التاسع عشر.