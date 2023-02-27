ديوكوفيتش ينطلق في دبي بلقاء «الطفل»



مراد المصري (دبي)

يستهل الصربي نوفاك دوكوفيتش المصنف الأول عالمياً، والمتوج خمس مرات بلقب بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال، مشواره يوم غدٍ، في البطولة بمواجهة التشيكي توماس ماتشاك المصنف 120 عالمياً والصاعد من التصفيات.

وستعيد هذه المواجهة لديوكوفيتش «35 عاماً» ذكريات سنوات الشباب، حيث إن منافسه من مواليد عام 2000، أي أنه كان يبلغ من العمر عاماً واحداً فقط عندما استهل ديوكوفيتش مشواره الاحترافي في رياضة التنس، فيما كان يبلغ من العمر ست سنوات عندما توج الصربي بأول ألقابه في جولة رابطة لاعبي التنس المحترفين العالمية، بحصوله على لقب بطولة هولندا المفتوحة عام 2006، فيما استهل ماتشاك مشواره الاحترافي في عام في عام 2020، ولم يحقق أي لقب لحد الآن في الجولة، ويعتبر المركز 97 في ديسمبر 2022، أعلى تصنيف وصل له، فيما يعتبر ديوكوفيتش أكثر لاعب احتل المركز الأول عالمياً في 377 أسبوعاً مختلفاً.

واعترف ديوكوفيتش، خلال لقاء الطاولة المستديرة مع وسائل الإعلام، أن عليه التعامل مع عامل السن بشكل مختلف في الوقت الحالي، وقال: الفوز بأي لقب حالياً تكون فرحته مضاعفة باللقب الذي كنت أحققه قبل عشرة سنوات، أوصل دائماً العمل وأريد الفوز مهما كانت البطولة التي أشارك فيها، لكن يجب علي الالتزام ببرنامجي التدريبي والغذائي والعمل كثيراً للحفاظ على جاهزيتي.

واعتبر الصربي أن دبي أصبحت أكثر من مجرد مكان يقصده لخوض بطولة، ولكنها مدينة يتواجد فيها أغلب أوقات العام حيث يقوم بالتدريب فيها، وقال: إنها مدينة رائعة للغاية، وأشعر بالسعادة كلما شاركت في البطولة هنا وعيش الأجواء الرائعة فيها، وأسعى للفوز باللقب، الناس هنا رائعون وجميع الأمور مميزة للغاية.