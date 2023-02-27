«المدرب المواطن» يخطف أضواء دوري «الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)

دشن المدرب الوطني محمد الجالبوت، مشواره التدريبي مع فريق نادي الإمارات، بتحقيق فوز ثمين أمام مضيفه الفجيرة 2-1 ضمن الجولة 23 من دوري الدرجة الأولى، وهو الفوز الأول لـ«الصقور» في الدوري بعد التعثر في جولتين على التوالي أمام حتا وجلف إف سي 2-3، تحت قيادة مدربه السابق التونسي فتحي العبيدي، قبل أن يستعيد المركز الثالث في الترتيب برصيد 41 نقطة في المباراة الأولى مع الجالبوت.

وتولى الجالبوت مهمة تدريب «الصقور» بعد مشواره الناجح نسبياً مع دبا الحصن في انطلاقة الموسم الحالي 2022 - 2023، حيث قاد فريقه إلى الصدارة لأكثر من جولة، قبل قرار الاستقالة التي تزامنت مع تراجع ترتيب فريقه السابق إلى المركز الثالث، ليشرف بعدها على تدريب «الصقور».

وقدم الجالبوت «55 عاماً»، اللاعب السابق لنادي العربي أوراق اعتماده بشكل لافت في الموسم الماضي 2021- 2022، حينما قاد «العربي القيواني» للمنافسة على الصعود حتى الأمتار الأخيرة، قبل أن يكتفي بتحقيق المركز الرابع برصيد 63 نقطة، بالتساوي مع دبا الحصن الثالث.

وبرهنت البداية الإيجابية للمدرب الجالبوت في مشواره الجديد مع «الصقور» على أفضلية المدرب المواطن، في ظل الصدارة الحالية لنادي حتا لترتيب الدوري برصيد 47 نقطة تحت إشراف مدربه الوطني عبدالله مسفر، والذي تولى بدوره إعادة بوصلة «الإعصار» نحو الصعود، بعدما تولى المهمة بنهاية الجولة الرابعة خلفاً للمقدوني جوكيكا.

ويبرز في قائمة المدربين المواطنين في دوري الدرجة الأولى خلال الموسم الحالي، بخلاف الثنائي مسفر والجالبوت، محمد سعيد الطنيجي في القيادة الفنية لفريق نادي الذيد، بدر طبيب «التعاون»، عبدالغني نوح «العربي»، إضافة إلى محمد الحوسني «الفجيرة»، سلطان برغش «بينونة»، محمد البلوشي «سيتي».

وشهدت بداية الموسم الحالي لدوري الأولى قيادة معتز عبدالله لنادي الجزيرة الحمراء للموسم الثاني على التوالي، وفهد الدبل لنادي مسافي.