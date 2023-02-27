«النسور» يستعد لـ«الراقي» بـ«انتصار جلف»

فيصل النقبي (خورفكان)

فاز خورفكان على جلف إف سي 1-0 في مباراة ودية، استعداداً للقاء القادم أمام البطائح في دوري أدنوك للمحترفين، والذي سيقام على استاد دبا.

واستفاد العنبري من هذه التجربة بالوقوف على جاهزية جميع اللاعبين، ومنح الفرصة للبدلاء، وخاصة العائدين من الإصابة، مثل عبدالرحمن يوسف ويوسف العامري مع البرازيلي كايكي، الذي تم منحه الفرصة لقيادة خط الهجوم.

من جانب آخر يستعيد «النسور» جهود البرازيلي دودو «كابتن» الفريق، الذي تعرض لاصابة بسيطة حرمته من تكملة لقاء الشارقة الأخير بالدوري وأصبح جاهزاً لمواجهة البطائح.