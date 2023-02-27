الثلاثاء 28 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«النسور» يستعد لـ«الراقي» بـ«انتصار جلف»

«النسور» يستعد لـ«الراقي» بـ«انتصار جلف»
27 فبراير 2023 10:56

فيصل النقبي (خورفكان)
فاز خورفكان على جلف إف سي 1-0 في مباراة ودية، استعداداً للقاء القادم أمام البطائح في دوري أدنوك للمحترفين، والذي سيقام على استاد دبا.
واستفاد العنبري من هذه التجربة بالوقوف على جاهزية جميع اللاعبين، ومنح الفرصة للبدلاء، وخاصة العائدين من الإصابة، مثل عبدالرحمن يوسف ويوسف العامري مع البرازيلي كايكي، الذي تم منحه الفرصة لقيادة خط الهجوم.
من جانب آخر يستعيد «النسور» جهود البرازيلي دودو «كابتن» الفريق، الذي تعرض لاصابة بسيطة حرمته من تكملة لقاء الشارقة الأخير بالدوري وأصبح جاهزاً لمواجهة البطائح.

أخبار ذات صلة
11 لاعباً «ضد التغيير» في الدوري بـ «العلامة الكاملة»!
تيفو وحافلات لجماهير خورفكان
البطائح
خورفكان
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
الاقتصادي
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
27 فبراير 2023
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
أرسنال يخطط للثأر من إيفرتون!
الرياضي
أرسنال يخطط للثأر من إيفرتون!
اليوم 15:30
الجيش الروسي يسقط مسيّرتين أوكرانيتين
عربي ودولي
الجيش الروسي يسقط مسيّرتين أوكرانيتين
اليوم 15:28
جائزة ميسي «الذهبية».. فرحة لاتينية وحيرة أوروبية!
الرياضي
جائزة ميسي «الذهبية».. فرحة لاتينية وحيرة أوروبية!
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©