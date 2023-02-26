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بايرن يحتفل بالوصول إلى 300000 عضو

بايرن يحتفل بالوصول إلى 300000 عضو
27 فبراير 2023 02:30

ميونيخ(د ب أ)

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أن عدد أعضائه تخطى الـ300 ألف عضو، وهو أكبر عدد أعضاء لنادي رياضي في العالم. وعاد بايرن ميونخ لقمة جدول ترتيب الدوري الألماني "بوندسليجا" بفوزه بثلاثية على يونيون برلين، وبعدها نشر الأنباء السارة . 

وقال هيربرت هاينر رئيس النادي :" 300 ألف عضو- هذه علامة فريدة عالمياً، ويمكن أن نفخر بها للغاية في بايرن". 

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وأضاف :"عائلة بايرن ميونيخ تكبر، وهو ما يجعلنا سعداء، لأنه بالنسبة لنا فإن كل شيء يتعلق بأعضائنا وجماهيرنا ". 

ويحتفل بايرن ميونيخ هذا الاثنين بذكرى تأسيسه الـ123.

بايرن ميونيخ
يونيون برلين
بوندسليجا
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