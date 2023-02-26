ميسي يضيف ضحية جديدة بالهدف 700

مارسيليا (د ب أ)

واصل النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي، كتابة التاريخ خلال مسيرتهما الرائعة مع الساحرة المستديرة، وقادا فريقهما باريس سان جيرمان للتحليق في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

وحقق سان جيرمان فوزاً كبيراً 3 / صفر على مضيفه أولمبيك مارسيليا، في قمة مباريات المرحلة الـ25 للمسابقة.

وافتتح مبابي التسجيل لمصلحة سان جيرمان في الدقيقة 25 من صناعة ميسي، الذي أضاف الهدف الثاني لفريق العاصمة الفرنسية في الدقيقة 29، بعدما تلقى تمريرة حاسمة من النجم الفرنسي الدولي. وبهذا الهدف، وصل الساحر الأرجنتيني، الذي سجل للمرة الأولى في مرمى مارسيليا، للهدف رقم 700 خلال مسيرته مع الأندية التي دافع عن ألوانها.

وواصل الثنائي إبداعهما في المباراة التي جرت بملعب "فيلدروم" في غياب الجناح البرازيلي المصاب نيمار، بعدما أضاف مبابي الهدف الثالث للضيوف وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 55 من صناعة ميسي مجدداً.

ورفع مبابي رصيده مع سان جيرمان إلى 200 هدف في مختلف المسابقات، ليتقاسم لقب الهداف التاريخي لفريق العاصمة الفرنسية مع الأوروجواياني إدينسون كافاني.

ويأتي هذا التألق قبل 24 ساعة من الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست"، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي يتنافس ميسي ومبابي للفوز بها مع كريم بنزيمة، نجم فريق ريال مدريد الإسباني.

كما جاء هذا الانتصار، ليرد سان جيرمان اعتباره من خسارته 1 / 2 أمام مارسيليا على نفس الملعب في دور الـ16 لبطولة كأس فرنسا في الثامن من فبراير الجاري.

وارتفع رصيد سان جيرمان إلى 60 نقطة، ليتقدم خطوة هامة للغاية نحو الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي، متفوقاً بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مارسيليا، الذي تلقى خسارته الخامسة في المسابقة هذا الموسم.