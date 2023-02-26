الإثنين 27 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ميسي يضيف ضحية جديدة بالهدف 700

ميسي يضيف ضحية جديدة بالهدف 700
27 فبراير 2023 01:52

مارسيليا (د ب أ)

واصل النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي، كتابة التاريخ خلال مسيرتهما الرائعة مع الساحرة المستديرة، وقادا فريقهما باريس سان جيرمان للتحليق في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي. 

وحقق سان جيرمان فوزاً كبيراً 3 / صفر على مضيفه أولمبيك مارسيليا، في قمة مباريات المرحلة الـ25 للمسابقة. 

وافتتح مبابي التسجيل لمصلحة سان جيرمان في الدقيقة 25 من صناعة ميسي، الذي أضاف الهدف الثاني لفريق العاصمة الفرنسية في الدقيقة 29، بعدما تلقى تمريرة حاسمة من النجم الفرنسي الدولي. وبهذا الهدف، وصل الساحر الأرجنتيني، الذي سجل للمرة الأولى في مرمى مارسيليا، للهدف رقم 700 خلال مسيرته مع الأندية التي دافع عن ألوانها. 

أخبار ذات صلة
ميسي الأقرب لـ «جائزة الأفضل»
جوائز «فيفا» تجدد المواجهة بين ميسي ومبابي وبنزيمة

وواصل الثنائي إبداعهما في المباراة التي جرت بملعب "فيلدروم" في غياب الجناح البرازيلي المصاب نيمار، بعدما أضاف مبابي الهدف الثالث للضيوف وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 55 من صناعة ميسي مجدداً. 

ورفع مبابي رصيده مع سان جيرمان إلى 200 هدف في مختلف المسابقات، ليتقاسم لقب الهداف التاريخي لفريق العاصمة الفرنسية مع الأوروجواياني إدينسون كافاني.
ويأتي هذا التألق قبل 24 ساعة من الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست"، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي يتنافس ميسي ومبابي للفوز بها مع كريم بنزيمة، نجم فريق ريال مدريد الإسباني.
كما جاء هذا الانتصار، ليرد سان جيرمان اعتباره من خسارته 1 / 2 أمام مارسيليا على نفس الملعب في دور الـ16 لبطولة كأس فرنسا في الثامن من فبراير الجاري. 

وارتفع رصيد سان جيرمان إلى 60 نقطة، ليتقدم خطوة هامة للغاية نحو الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي، متفوقاً بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مارسيليا، الذي تلقى خسارته الخامسة في المسابقة هذا الموسم.

ميسي
مبابي
باريس سان جيرمان
مرسيليا
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
زيلينسكي
عربي ودولي
الرئيس الأوكراني يقيل قائداً عسكرياً كبيراً
اليوم 07:14
موضوعية
عربي ودولي
زلزال بقوة 5.5 درجة يهز سولاويسي الإندونيسية
اليوم 07:09
بايرن يحتفل بالوصول إلى 300000 عضو
الرياضي
بايرن يحتفل بالوصول إلى 300000 عضو
اليوم 02:30
ميسي يضيف ضحية جديدة بالهدف 700
الرياضي
ميسي يضيف ضحية جديدة بالهدف 700
اليوم 01:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©