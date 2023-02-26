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سالم بن عبد الرحمن يكرم الفائزين بمهرجان «الوسطى» للهجن

سالم بن عبد الرحمن يكرم الفائزين بمهرجان «الوسطى» للهجن
27 فبراير 2023 01:17

الشارقة (الاتحاد)

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توّج الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب حاكم الشارقة، الفائزين بجوائز مهرجان قناة الوسطى من الذيد لسباق الهجن في نسخته الثالثة، والذي نظمته هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أيام 24، 25، و26 فبراير الجاري، وذلك بميدان نادي الشارقة للهجن.
وفاز بالشوط الأول «برزان» لسعيد محمد علي غنيم الكتبي، وفاز بالشوط الثاني «شاهين» لسالم علي سالم الكتبي، وفاز بالشوط الثالث «عرجان» لسعيد جاسم عمير الراشدي، بينما فاز بالشوط الرابع «الذيب» لعبيد سالم محمد عمير الراشدي.
وفي فئة الحقايق «الرموز»، فاز، بسيف صاحب السمو حاكم الشارقة عن الشوط الأول الرئيس بكار لأهالي المنطقة الوسطى، «نورسين» لخليفة عبد الله محمد الخاطري، وفاز بخنجر سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة عن الشوط الثاني جعدان لأهالي المنطقة الوسطى «شاهين» لسيف ربيع الجزيعي الكتبي.
وفاز بسيف صاحب السمو حاكم الشارقة عن الشوط الأول الرئيس بكار مفتوح، «زاخر» لسالم مبارك محمد هدفه العامري، وفاز بخنجر سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة عن الشوط الثاني الرئيس جعدان مفتوح، «صياح» لعلي جابر حمد مصلح الأحبابي.
وفي فئة اللقايا «الرموز»، فازت بسيف صاحب السمو حاكم الشارقة عن الشوط الأول الرئيس بكار لأهالي المنطقة الوسطى، «قيادة» لراشد صابر سعيد الكتبي، وفاز بخنجر سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة عن الشوط الثاني الرئيس جعدان، «ملهم» لمحمد مصبح عبيد الكتبي. وفازت بسيف صاحب السمو حاكم الشارقة عن الشوط الأول الرئيس أبكار مفتوح، «الوارية» لمحمد يوعان مسعد العامري، وفاز بخنجر سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة عن الشوط الثاني الرئيس جعدان مفتوح، «الشهم» لحمد العيينة محمد نشيرة العامري.

سالم بن عبد الرحمن القاسمي
الهجن
الشارقة
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