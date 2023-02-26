ميسي الأقرب لـ «جائزة الأفضل»

باريس (أ ف ب)

سيكون الأرجنتيني ليونيل ميسي، وزميله في باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي أمام مواجهة أخرى، لكن من نوع مختلف، إذ يتقارعان اليوم على جائزة الاتحاد الدولي «الفيفا» لأفضل لاعب في العالم لعام 2022، وذلك بصحبة الفرنسي كريم بنزيمة المتوج بجائزة الكرة الذهبية.

وكما حصل في ديسمبر الماضي، حين تُوجت الأرجنتين بلقب «مونديال 2022» على حساب مبابي وزملائه في المنتخب الفرنسي «بطل 2018»، تتجدد المواجهة بين الزميلين في سان جيرمان، حيث يبدو الأرجنتيني المرشح الأوفر حظاً في الحفل الذي يقام اليوم في باريس.

وتصب الترشيحات في مصلحة ميسي الذي سبق أن نال لقب «الأفضل» عام 2019 في الجائزة التي عاد «الفيفا» ليمنحها عام 2016، بعد الانفصال عن جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول».

وسبق لميسي الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات في إنجاز قياسي، أن تواجد على منصة تتويج حفل «الفيفا»، لكنه اكتفى بمشاهدة البولندي روبرت ليفاندوفسكي ينال اللقب في المناسبتين، فيما اكتفى الأرجنتيني بالمركز الثالث عام 2020 خلف غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو والوصافة عام 2021 أمام المصري محمد صلاح.