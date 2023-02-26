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الرياضي

العطية بطل «مرحلة المشاهدين الاستعراضية» في الظنة

العطية بطل «مرحلة المشاهدين الاستعراضية» في الظنة
27 فبراير 2023 01:17

أبوظبي (الاتحاد)

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منح سيباستيان لوب، متصدر بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية، فريق «البحرين ريد إكستريم» بداية مريحة في مستهل رالي أبوظبي الصحراوي - الجولة الثانية من البطولة في الإمارات. وسجل لوب مع ملاحه فابيان لوركين ثالث أسرع زمن بالمرحلة البالغ مسافتها 6.76 كم في الظنة، على متن سيارة برودراف هانتر لفريق البحرين ريد إكستريم، وفاز بالمرحلة ناصر العطية، منافس لوب الكبير على لقب بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية.
كما سجل زميل لوب بفريق «البحرين ريد إكستريم جيرلاين شيشيريه» وملاحه أليكس وينوك ثاني أسرع زمن في المرحلة بسيارة برودرايف هانتر أخرى وبفارق 4 ثوانٍ خلف العطية.
كان لوب الذي يحتفل بعيد ميلاده التاسع والأربعين، على بعد ست ثوانٍ فقط عن العطية، وهو يدرك أن المعركة تبدأ بجد، عندما يبدأ الرالي لمدة 5 أيام في الكثبان الرملية الشاهقة في الربع الخالي.
ويتطلع لوب وشيشيريه إلى تقديم أفضل العروض التي منحتهما تسعة انتصارات في 14 مرحلة في رالي داكار في يناير في السعودية، وهو رقم قياسي بتسجيل ستة انتصارات بالمراحل على التوالي لبطل العالم للراليات تسع مرات.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها مدينة الظنة رالي ابوظبي الصحراوي ، وقطع المتسابقون وطواقم الدعم مرحلة انتقالية مسافتها 250 كم من أبو ظبي إلى الظنة في الصباح.
وتنطلق صباح اليوم، المرحلة الأولى من خمس مراحل عبر صحراء منطقة الظفرة مسافتها الإجمالية 2170 كيلومتراً، وتؤدي إلى انتهاء الرالي في أبوظبي بعد ظهر يوم الجمعة المقبل.

رالي أبوظبي الصحراوي
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