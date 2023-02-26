حسين المسلم: «الأولمبي» من أكبر الداعمين للاتحاد الآسيوي

بانكوك (وام)

ألقى الدكتور حسين المسلم مدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي، رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، كلمة عبر تطبيق الاتصال المرئي «زووم» وجه فيها الشكر للاتحاد التايلاندي على استضافة البطولة الآسيوية.

وعبر عن سعادته بالتطور الكبير للعبة الجو جيتسو في آسيا، وبالجهود والمبادرات المقدرة من الاتحاد الآسيوي للعبة برئاسة عبدالمنعم الهاشمي، مؤكداً أن المجلس الأولمبي الآسيوي سيبقى من أكبر الداعمين للاتحاد الآسيوي للجو جيتسو في كل برامجه ومبادراته».

وشهد الاجتماع عرضاً للتقرير الخاص بجهود الاتحاد الآسيوي في مكافحة المنشطات وكذلك التقرير الخاص بلجنة الحكام الآسيوية.

حضر الاجتماع بانايوتوس ثيودورو بوليس رئيس الاتحاد الدولي، الذي ألقى كلمة أكد فيها على تقديره الخاص لجهود ومبادرات الاتحاد الآسيوي للعبة برئاسة عبد المنعم الهاشمي، والتي تقدم نموذجاً ملهماً لكل قارات العالم، وقادت اللعبة إلى تطور ملموس يشهد به الجميع في كبرى قارات العالم.

وقال: «سعيد بتطور اللعبة في قارة آسيا، وبكل البنود والمبادرات الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية، وأشكر الاتحاد التايلاندي على استضافته للنسخة السابعة للبطولة الآسيوية، وأشهد بأنني تابعت وأتابع واحدة من أقوى البطولات على المستويات الفنية والتنظيمية، وهو أمر يسعدنا جميعاً في الاتحاد الدولي، لأنه يعطينا مؤشراً رائعاً على حجم الجهود المبذولة من الاتحاد الآسيوي، خصوصاً أن عدد اللاعبين تجاوز 550 لاعباً ولاعبة في النسخة السابعة من البطولة الآسيوية».