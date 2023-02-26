كويللو وتابيا يحرزان لقب «مدن» العالمية لأساتذة البادل

أبوظبي (الاتحاد)

توّج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البادل، الإسبانيين أرتورو كويللو وأوجوستين تابيا بلقب بطولة مدن العالمية لأساتذة البادل «أبوظبي 2023» في فئة الرجال - الجولة الافتتاحية من جولة «وورلد بادل تور» العالمية للموسم الحالي، والتي اختتمت منافساتها، مساء أمس، في الملعب الذي أُقيم خصيصاً بشاطئ النجوم بجزيرة الحديريات في العاصمة أبوظبي.

وحقق كويللو وتابيا اللقب بعد فوزهما في المباراة النهائية على مواطنيهما أليخاندرو جالان وخوان ليبرون المصنفين في المرتبة الأولى عالمياً بمجموعتين دون رد، وبنتيجة 7-6 و6-3.

وفي منافسات السيدات، فازت باولا خوسيه ماريا وزميلتها أريانا شانشيز باللقب بعد التغلب في النهائي على جيما ترياي وأليخاندرا سالزار بمجموعتين من دون رد 6-3 و6-3.

وأُقيمت البطولة للمرة الأولى في العاصمة أبوظبي، بمشاركة نخبة من نجوم اللعبة على مستوى العالم في فئتي الرجال والسيدات، وشهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً بلغ قرابة الـ 10000 متفرج على مدار 6 أيام، أسهمت في توفير أجواء حماسية، واستقطبت مزيجاً من المشجعين العاشقين للعبة، لتكتسب المباريات نكهة عالمية فريدة وحيوية، خاصة أن البادل تحظى بشعبية كبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحصد أرتورو كويللو جائزة أفضل لاعب في فئة الرجال، فيما حصدت اريانا سانشيز جائزة أفضل لاعبة في منافسات السيدات.

وتوج الفائزين، إلى جانب الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البادل، أحمد القبيسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في مجلس أبوظبي الرياضي، ورامون أجينجو رئيس جولة «وورلد بادل تور، وبيل أوريجان الرئيس التنفيذي لشركة مدن العقارية، ونمير حوراني المدير الإداري لشركة «جلوبال مايس أورجنايزيشين ليمتد».

من جهته، قال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «لقد تمكنت إمارة أبوظبي من تعزيز مكانتها وجهة رئيسية لاستضافة الأحداث الرياضية العالمية في مختلف الرياضات، وفي رياضة البادل حققت بطولة مدن العالمية لأساتذة البادل نجاحاً ملحوظاً، مما ينعكس بالإيجاب على انتشار الرياضة في دولة الإمارات، وإقبال المزيد من اللاعبين والمشجعين لمتابعة اللعبة، لاسيما أن الحدث ذاته وفر فرصاً لا تقدر بثمن لنمو رياضة البادل تنس وتطورها في الإمارات والمنطقة».

وأضاف العواني: «أبرز الحدث البنية التحتية المميزة لأبوظبي وقدراتها الهائلة في تنظيم الأحداث الرياضية العالمية، ما يؤكد إمكانات العاصمة الإماراتية كمركز عالمي للرياضة».

وأعرب العواني عن فخره باللاعبين الإماراتيين الذين شاركوا بحماس ونشاط في البطولة، جنباً إلى جنب مع نجوم العالم في اللعبة، وأظهروا قدرات عالية، وهو ما يدفعنا لأن نظل داعمين ومشجعين لهم في المحافل المقبلة.

واحتفالاً بهذه البطولة التاريخية وتأثيرها الإقليمي، أطلقت مجموعة بريد الإمارات طابعين تذكاريين يتميزان بتصميم جميل يظهر مضربين للبادل، وذلك احتفاءً بنجاح البطولة الوطنية المؤهلة للجولة العالمية لأساتذة البادل برعاية مجموعة بريد الإمارات، وستكون الطوابع متاحة للشراء في مراكز إسعاد المتعاملين في بريد الإمارات وعلى «الإنترنت»، وتعكس هذه الخطوة حرص المجموعة على تعزيز الرياضة في الدولة ورعاية الرياضيين الشباب.

بدوره، قال رامون أجينجو رئيس جولة «وورلد بادل تور»: «لقد كانت بطولة مدن العالمية لأساتذة البادل في أبوظبي حدثاً استثنائياً بكل المقاييس، حيث أظهرت مدى استعداد أبوظبي لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، كما أبرز التزامنا إزاء تعزيز ثقافة رياضية مفعمة بالحيوية في المنطقة».

وأضاف: «تمثل مشاركات اللاعبين الإماراتيين، للمرة الأولى في المنطقة، ودخولهم في المنافسات الرئيسية في موسم هذا العام من الجولة، علامة فارقة في تاريخ هذه الرياضة على مستوى الوطن العربي؛ لأنها تلهم اللاعبين الشباب، وتسهم في تحقيق التنوع والاندماج في البادل تنس، ويسرنا أن نعرب عن فخرنا بتنظيم هذا الحدث مع مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة، كما يسعدنا أن نكون مشاركين فاعلين في هذه البطولة الرائعة التي جمعت بين أفضل لاعبي العالم والمواهب المحلية، ليكون ذلك عاملاً مهماً في نمو البادل وتطورها في الإمارات ومنطقة الخليج عموماً».

وعلق بيل أوريجان الرئيس التنفيذي لشركة مدن العقارية، الراعي الرئيسي للحدث قائلاً: «نفخر بشراكتنا مع جولة «وورلد بادل تور» في تنظيم البطولة الافتتاحية في موسمها لهذا العام. لقد حققت نجاحاً باهراً في إبراز مكانة أبوظبي في المشهد الرياضي العالمي، كما سلطت الضوء على البنية التحتية الاستثنائية لأبوظبي، وأكدت تركيزنا المستمر لاستقطاب أفضل الرياضات إلى المنطقة، وتحديداً على أرض جزيرة الحديريات، باعتبارها وجهة رياضية رائدة، ونتطلع لجلب المزيد من الأحداث الناجحة إلى أبوظبي في المستقبل».

يذكر أن جولة «وورلد بادل تور» لهذا الموسم، ستحطّ الرحال في أميركا الجنوبية في شهر مارس المقبل، تليها عدة محطات دولية أخرى على أجندتها للعام الجاري 2023.