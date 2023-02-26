سباق السيدات يدشن مهرجان محمد بن راشد للقدرة

محمد حسن (دبي)

ينطلق في السابعة صباح اليوم، بمدينة دبي الدولية للقدرة، سباق السيدات للقدرة لمسافة 101 كم، الذي يدشن نسخة جديدة من فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي يستمر على مدار 4 أيام، ويختتم في الرابع من مارس بمشاركة نخبة من أبرز الفرسان.

ينظم فعاليات المهرجان نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، وتعد هذه النسخة السابعة للمهرجان منذ توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل كأس سموه للقدرة إلى مهرجان كبير يشمل الفئات كافة.

ويعتبر المهرجان من أبرز فعاليات القدرة على أجندة الموسم، بما يتضمنه من سباقات لمختلف الشرائح، ويجتذب الاهتمام من جميع أنحاء العالم، ويشارك به فرسان من مختلف الدول التي تنظم سباقات القدرة.

ويتألف المهرجان من أربع فعاليات، تبدأ بكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة للسيدات برعاية «عزيزي» للتطوير العقاري التي تنطلق صباح اليوم، تعقبها يوم غدٍ «الثلاثاء» 28 كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لملاك الإسطبلات الخاصة، وكلتاهما لمسافة 101 كلم.

الفعالية الثالثة في برنامج المهرجان هي كأس جميلتي للقدرة المخصصة للأفراس لمسافة 119 كلم برعاية «الطاير للسيارات»، وتقام يوم بعد غدٍ «الأربعاء»، بينما ينطلق السباق الرئيسي كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم برعاية «إعمار» يوم السبت المقبل، والذي سيكون محط أنظار العالم، باعتباره أحد أبرز المحطات في أجندة سباقات القدرة المحلية والعالمية ومسك ختام المهرجان.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية: أثبت مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة مكانته كأحد أهم فعاليات روزنامة القدرة حول العالم، ويتألف من 4 سباقات تضم الحدث الرئيس، وهو كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، ويعتبر المهرجان مناسبة للاحتفاء بالدعم الذي تحظى به رياضة الآباء والأجداد من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الداعم الأول لرياضة الفروسية وسباقات القدرة على مستوى العالم، ويحمل الحدث أهمية كبرى في الوسط الرياضي العالمي نظراً للإسهامات الكبيرة والدور البارز لسموه في إحداث النقلة النوعية لرياضة القدرة والتحمل. وأضاف الشيخ راشد بن دلموك: نتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على هذا الدعم غير المحدود لرياضة القدرة، إحدى الرياضات التراثية في الدولة، كما أود الإعراب عن تقديري لفرق العمل لإخراج السباق في أبهى صورة، بما يليق باسم ومكانة الحدث على غرار السنوات الماضية التي شهدت تميزاً في عملية التنظيم، إلى جانب المنافسة القوية بين نخبة الفرسان الذين يمثلون مختلف الإسطبلات.

كانت الفارسة الأرجنتينية كاميلا رودريجيز قد فازت بسباق السيدات في النسخة الماضية من المهرجان، على صهوة «اباندوم روكابيلي» لإسطبلات «إف 3»، في حين تدافع إسطبلات زعبيل عن لقب النسخة الماضية لسباق الإسطبلات الخاصة الذي توج به عبد الله العامري على صهوة «إيمهان دو لوريك»، ونال لقب سباق جميلتي للأفراس الفارس سهيل الغيلاني على صهوة «سيفين لازراك» لإسطبلات «إم 7»، فيما نجح الفارس عبد الله غانم المري في تحقيق الفوز باللقب المميز كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العام الماضي على صهوة «كاستلبار كروسير» لإسطبلات «إف 3».