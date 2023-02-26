بنجاش و«أيه إم» إلى نصف نهائي «ذهبية البولو»

رضا سليم (دبي)

تأهل فريقا «بنجاش دودسون وهوريل» و«أيه إم» للدور قبل النهائي في كأس دبي الذهبية، التي تختتم يوم السبت المقبل بملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، ليلحقا بفريقي الإمارات والحبتور في المربع، حيث يلعب بنجاش مع الحبتور إيفزا و«أيه إم» مع الإمارات يوم الأربعاء. وجاء تأهل بنجاش بعد الفوز على غنتوت بالهدف الذهبي 9-8، بعدما انتهت المباراة بالتعادل 8-8، ورغم تقدم بنجاش بهدف في الشوط الأول إلا أن الشوط الثاني شهد عودة غنتوت وانتهى بالتعادل 4-4، وفي الشوط الثالث عاد بنجاش للتقدم، منهياً الشوط لصالحه 5-4، وحافظ غنتوت على تعادله مع بنجاش في الشوطين الرابع والخامس ليحتكما للعب وقت إضافي، نجح فيه حيدر بنجاش في خطف الفوز لفريقه بالهدف الذهبي، ونال ماركوس أرايا نجم فريق غنتوت لقب هداف المباراة برصيد 7 أهداف.

وفي المباراة الثانية التي جمعت بين «أيه إم» بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم وفريق «ذئاب دبي كافو» بقيادة حبتور الحبتور، ورغم أن البداية كانت لمصلحة الذئاب 3-1، ثم 4-2 في الشوط الثاني، إلا أن «أيه إم» عاد للمباراة وتعادل 5-5، وتقدم 9-8 في الشوط الرابع وحسم المواجهة لمصلحته 11-10.

ويلعب الخاسران غنتوت وذئاب دبي مع فريق «كلينوفا نوا كابيتال» وفريق «مهرة ومجموعة أياكس للاستثمار» غداً «الثلاثاء»، لتحديد المراكز من الخامس للثامن.