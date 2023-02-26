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الرياضي

تركي آل الشيخ يحتفل بسقوط برشلونة

تركي آل الشيخ يحتفل بسقوط برشلونة
27 فبراير 2023 00:01

مراد المصري (دبي)
احتفل المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا، بتحقيق فريقه فوزاً تاريخياً على برشلونة هو الأول طوال المواجهات بينهما في مختلف المسابقات، بعدما تفوق الفريق الأندلسي 1 -صفر في الجولة 23 للدوري الإسباني لكرة القدم.
ونشر آل الشيخ، تغريدة مباشرة بعد نهاية اللقاء، كتب فيها: "الحمدالله الهلال وألميريا في نفس الوقت"، وذلك للإشارة أيضاً إلى فوز الهلال السعودي على الدحيل القطري بسباعية في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
ونجح ألميريا منذ انتقال ملكيته إلى آل الشيخ في النمو تدريجياً، حتى تمكن الموسم الماضي من الصعود بوصفه بطلاً لدوري الدرجة الثانية الإسباني، فيما يحاول حالياً النجاة من الهبوط بوصفه هدف أول للفريق، وجاء الفوز على برشلونة ليشكل دفعة كبيرة برفع رصيده إلى 25 نقطة, والابتعاد عن منطقة الخطر مؤقتاً.
واللافت أن ألميريا يحقق نتائج مميزة على أرضه تحديداً، بعدما جمع 22 نقطة من أصل 25 هذا الموسم في "الليجا" في معقله، وهو الملعب الذي تمت إعادة تجديده وافتتاحه مطلع الموسم الجاري ويحمل اسم "باور هورس".
وجاء فوز ألميريا ليشعل صراع لقب "الليجا" بعدما قلص ريال مدريد الفارق عن برشلونة إلى سبع نقاط رغم تعادله أمام أتلتيكو مدريد بهدف لكل فريق، وكان اللافت أن الفريق الأندلسي خسر في آخر ثلاث مباريات، وتحديداً في المباراة الأخيرة أمام جيرونا بنتيجة 6 - 2، لكنه قلب التوقعات ورفض الانصياع لواقع أن برشلونة حقق الفوز 13 مرة وتعادل مرتين معه في 15 مواجهة ماضية، منها الفوز في آخر تسع مواجهات على التوالي في الدوري تحديداً، ليقلب الطاولة عليه ويتفوق بهدف دون مقابل.

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