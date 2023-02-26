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«الفرسان» و«الزعيم».. الفوز الأول في نهائي «أقوياء اليد»

«الفرسان» و«الزعيم».. الفوز الأول في نهائي «أقوياء اليد»
27 فبراير 2023 01:17

رضا سليم (دبي)

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حقق فريق شباب الأهلي الفوز الأول في الدور النهائي لدوري أقوياء اليد، بالتغلب على منافسه الجزيرة 26-21 في المباراة التي جمعت بينهما بصالة النهدة، ضمن الجولة الأولى، وانتهى شوطها الأول 13-11، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى 5 نقاط بالنقطتين الاعتباريتين ويتساوى مع الشارقة على قمة الترتيب، إلا أن الملك الشرقاوي، الذي فاز على النصر يتفوق بفارق الأهداف، فيما حصل الجزيرة على نقطة الخسارة.
في الوقت نفسه، نجح فريق العين في خطف الفوز من مليحة في الثواني الأخيرة بفارق هدف 24-23 في المباراة التي جرت بينهما بصالة البنفسج، بعد انتهاء الشوط الأول لأصحاب الأرض 12-11، ليرفع العين رصيده إلى 4 نقاط، مستفيداً من النقطة الاعتبارية التي حصل عليها من الدور نصف النهائي، فيما تجمد رصيد مليحة عند نقطة واحدة.
ويتصدر الشارقة القمة بعد الجولة الأولى برصيد 5 نقاط، متساوياً مع شباب الأهلي الوصيف ثم يأتي العين ثالثاً برصيد 4 نقاط، والوصل رابعاً برصيد 3 نقاط، ثم النصر خامساً برصيد نقطتين، ومليحة، ودبا الحصن، والجزيرة.
من ناحية أخرى، يتوقف الدوري بعد الجولة الأولى لمشاركة الشارقة في بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس في نسختها التاسعة والثلاثين، والتي يستضيفها نادي النجمة البحريني خلال الفترة من 8 إلى 17 مارس المقبل، وتعود المباريات من جديد يوم 25 مارس المقبل.
على جانب آخر، احتفى اتحاد اليد برئاسة نبيل عاشور، بالدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي للعبة خلال زيارته إلى دبي، وحضر الحفل عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحاليين والسابقين وعدد من الحكام والمراقبين.

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