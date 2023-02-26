ألميريا يعرقل برشلونة

مدريد (د ب أ)

فرط برشلونة في فرصة توسيع الفارق مع مطارده المباشر على صدارة الدوري الإسباني، فريق ريال مدريد، وذلك عقب خسارته أمام مضيفه ألميريا صفر / 1، ضمن منافسات المرحلة 23 من المسابقة. وتجمد رصيد برشلونة عند 59 نقطة في الصدارة، بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي تعادل بالأمس مع غريمه أتلتيكو مدريد 1/1 في ديربي العاصمة الإسبانية ضمن منافسات المرحلة ذاتها.

على الجانب الأخر، رفع ألميريا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس عشر. وسجل بلال توريه هدف المباراة الوحيد لألميريا في الدقيقة 24.