مع عودة ماني.. «قنبلة بايرن» تنفجر في «برلين»

برلين(أ ف ب)

فجَّر بايرن ميونيخ، حامل اللقب في الأعوام العشرة الأخيرة، جام غضبه في ضيفه وشريكه السابق يونيون برلين مفاجأة الموسم، عندما أكرم وفادته بثلاثية مستعيداً الصدارة من بروسيا دورتموند الأحد في ختام المرحلة الثانية والعشرين من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وحسم النادي البافاري قمة المرحلة في شوطها الأول بتسجيله الأهداف الثلاثة، حيث فرض المهاجم الدولي الفرنسي كينجسلي كومان نفسه نجماً، بصناعته الهدف الأول للكاميروني إريك-ماكسيم تشوبو-موتينج (31) وتسجيله الثاني (40) ومساهمته في الثالث بتمريرة إلى القائد توماس مولر الذي هيأها لجمال موسيالا (45+1).

وعوض بايرن ميونيخ خسارته المفاجئة أمام مضيفه بروسيا مونشنجلادباخ 2-3 في المرحلة الماضية، عندما لعب المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الثامنة بسبب طرد قطب دفاعه الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو، ما تسبب في غضب مدربه جوليان ناجلسمان وهجومه على الحكام في غرفتهم عقب نهايتها.

ونجا ناجلسمان الذي اعتذر بعدها على سلوكه، من عقوبة الايقاف لكنه غُرِّم 50 ألف يورو.

وهو الفوز الثالث عشر لبايرن ميونيخ هذا الموسم مقابل سبعة تعادلات وخسارتين، فرفع رصيده إلى 46 نقطة مستعيداً الصدارة بفارق الأهداف من بروسيا دورتموند الفائز على مضيفه هوفنهايم 1-صفر السبت، فيما بقي يونيون برلين ثالثاً بعدما تجمد رصيده عند 43 نقطة بخسارته الأولى في مبارياته السبع الأخيرة والخامسة هذا الموسم.

وشهدت المباراة عودة المهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني إلى الملاعب بعد غياب لمدة ثلاثة أشهر ونصف، بسبب إصابة في عظمة الشظية اليمنى تعرض لها في أوائل نوفمبر ضد فيردر بريمن، وحرمته من المشاركة في المونديال القطري مع منتخب بلاده.

ودخل مانيه في الدقيقة 65 مكان كومان دون أن ينجح النادي البافاري في تعزيز النتيجة.

وفرمل باير ليفركوزن صحوة مضيفه فرايبورج عندما أرغمه على التعادل 1-1 الأحد في

وكان فرايبورغ البادئ بالتسجيل عبر الإيطالي فينتشنزو جريفو في الدقيقة 29، لكن باير ليفركوزن أدرك التعادل بوساطة الدولي الإيراني سردار أزمون في الدقيقة 67.

وفشل فرايبورج في استعادة المركز الرابع من لايبزج الفائز على أينتراخت فرانكفورت 2-1 السبت، فتراجع إلى المركز الخامس برصيد 41 نقطة مقابل 42 نقطة للأخير.

في المقابل، عزز باير ليفركوزن المنتشي بتأهله إلى ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، موقعه في المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة.