مونديال القدرة يُتوج فرسان البحرين في احتفالية الختام

عصام السيد ومحمد حسن (أبوظبي)

اختتمت فعاليات بطولة العالم للقدرة في قرية بوذيب الدولية للقدرة في الختم بأبوظبي، بتتويج نجوم سباق المونديال الذي أُقيم لمسافة 160 كلم، بتنظيم اتحاد الفروسية، وتحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

وأُقيمت البطولة في قرية بوذيب الدولية بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لمسافة 160 كلم، بمشاركة 122 فارساً وفارسة، يمثلون 36 دولة حول العالم.



وجرت مراسم التتويج في فندق «قصر الإمارات»، حيث قام سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، وانجمار دي فوس رئيس الاتحاد الدولي للفروسية، وصالح الجزيري مدير عام السياحة بدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وأحمد السويدي المدير العام لاتحاد الفرسية، بتتويج بطل العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالميدالية الذهبية، والوصيف فارسنا سالم ملهوف الكتبي بالميدالية الفضية، إضافة إلى الفارس الإسباني جوما بونتي بالميدالية البرونزية، في فئة الفردي.

كما تم تتويج الفريق البحريني الحائز ذهبية الفرق بقيادة الفارس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، إلى جانب جائزة أفضل حالة خيل لجواد سموه «داركو لا ماجوري»، ونال الفريق الفرنسي الميدالية الفضية، والفريق البرتغالي الميدالية البرونزية.

من جانبه، قال الفارس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بطل كأس العالم للقدرة: أهنئ نفسي بفوز مملكة البحرين باللقب الغالي، كما أهنئ بلدي الإمارات بهذا الإنجاز.

وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، إنه ظل ينتظر هذه اللحظة الغالية أكثر من 23 عاماً، حيث بدأت المشاركة منذ عام 2000، وتم ذلك في أفضل مكان دولة الإمارات وأفضل تنظيم.

وعن السباق، قال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، إن السباقات دائماً تشهد صعوبات وتحديات، ولكن وضعنا خطة طموحة مكنتنا من تحقيق لقبي الفردي والفرق، مشيراً إلى أنه كان على ثقة بأن الجواد «داركو» سيكون ضمن خيول المنصة.

ووجه اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي أسمى آيات التقدير والامتنان إلى القيادة الرشيدة للدولة على توفير كافة سبل الدعم والاهتمام والرعاية لرياضة الفروسية في الإمارات، وأشاد بالدعم غير المحدود من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لاستضافة البطولة في أبوظبي «موطن البطولات العالمية»، لترسيخ ريادة دولة الإمارات ومكانتها المرموقة في استضافة البطولات العالمية، بأفضل المعايير والممارسات الدولية.

وقال: لا شك في أن نجاح هذه البطولة، كان ثمرة تعاون وتكاتف وجهود مخلصة من أعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة والشركاء في جميع الجهات والمؤسسات الوطنية، حيث قدم الجميع أفضل الجهود لتحقيق النجاح في هذه الاستضافة بقرية بوذيب الدولية للقدرة.

بدوره، عبر أنجمار دي فوس رئيس الاتحاد الدولي للفروسية، في كلمته بهذه المناسبة، عن عظيم امتنانه وتقديره لحرص دولة الإمارات والمسؤولين في اللجنة المنظمة للبطولة واللجنة البيطرية واللجان العاملة، على إرساء أفضل المعايير التي مهدت الطريق لتحقيق هذا النجاح الكبير الذي نستشعره في هذا الحفل.

وأوضح رئيس الاتحاد الدولي أن هذه البطولة تؤسس لاستدامة رياضة القدرة في المستقبل، مقدماً التهنئة للفريق البحريني لفوزه بلقب الفرق، والفريق الفرنسي صاحب المركز الثاني، والفريق البرتغالي الثالث في الفرق، ولسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على تتويجه بلقب الفردي، كما هنأ سالم ملهوف على فوزه بالمركز الثاني، والإسباني جوما بونتي صاحب المركز الثالث.