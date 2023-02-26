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أخيراً.. مانشستر يونايتد يعود بكأس الرابطة

أخيراً.. مانشستر يونايتد يعود بكأس الرابطة
26 فبراير 2023 22:39

لندن (رويترز) 
أحرز مانشستر يونايتد لقب كأس الرابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، بالفوز 2-صفر على نيوكاسل يونايتد في استاد ويمبلي اليوم الأحد.
وسجل كاسيميرو الهدف الأول بضربة رأس في الدقيقة 33، وانتظر الحكم للتأكد من صحة الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.
وبعد ست دقائق، أضاف يونايتد الهدف الثاني بعد تسديدة من ماركوس راشفورد، أبدلت اتجاهها في سفين بوتمان مدافع نيوكاسل ودخلت مرمى الحارس لوريس كاريوس الذي فشل في إبعادها بيده.
وضغط نيوكاسل بكل قوة في الشوط الثاني وصنع عدة فرص، لكن النتيجة لم تتغير حتى النهاية.
وهذا أول لقب محلي لمانشستر يونايتد منذ الفوز بكأس يوروبا ليج تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو في 2017.

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