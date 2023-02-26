بعد 18 عاماً.. الهلال يحطم رقم العين «الآسيوي»

معتز الشامي (دبي)

بفوز تاريخي وغير مسبوق، تأهل نادي الهلال السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا عن الموسم الماضي، إلى نهائي النسخة الحالية، بفوزه عريض على الدحيل القطري بسباعية، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد الثمامة في الدوحة، ضمن مواجهات الدور قبل نهائي لدوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب .

وسجل أوديون ايجالو سوبر هاتريك في الدقائق (2 و10 و48 و62) وأحرز موسى ماريجا هدفين في الدقائق (14 و27) وسالم الدوسري هدف في الدقيقة (38)، وتأهل الهلال ليلتقي في النهائي مع أوراوا ريد دايموندز الياباني، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 29 أبريل المقبل في الرياض، ومباراة الإياب يوم 6 مايو على ستاد سايتاما 2023 في سايتاما.

وسطر الهلال العديد من الأرقام التاريخية في المحفل القاري، حيث تمكن الفريق من التأهل إلى النهائي، للمرة الخامسة في السنوات العشر الأخيرة، وهو إنجاز غير مسبوق لفريق عربي أو آسيوي أخر في نفس الفترة، علماً بأنه توج باللقب عامي 2019 و2021.

أما ثاني أبرز الأرقام التاريخية الاستثنائية في الفوز العريض الليلة، فيتعلق بالنتيجة الكبيرة، بسباعية نظيفة، وهو أكبر انتصار في تاريخ الأدوار الاقصائية لبطولة دوري الأبطال، ووهو الرقم الذي لم يحققه أي ناد أخر في قارة آسيا بالبطولة.

كما حطم الهلال رقم العين الذي سبق وفاز في نسخة 2005 على شنزين الصيني في نصف نهائي البطولة بسداسية، بينما يتعلق ثالث الأرقام التي يسجلها الهلال تاريخياً بالفوز اليوم أمام الدحيل، بكونه أصبح الفريق الأول في تاريخ البطولة، الذي يسجل خماسية في الشوط الأول للأدوار الاقصائية.