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الرياضي

«أبيض الشباب» يكسب «الأخضر» ودياً

«أبيض الشباب» يكسب «الأخضر» ودياً
26 فبراير 2023 21:34

 
دبي (الاتحاد)

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فاز منتخب الشباب تحت 20 عاماً على شقيقه السعودي بهدف، في المباراة الودية التي جرت على ملعب ذياب عوانة، في ختام معسكره الداخلي استعداداً للمشاركات المقبلة، وسجل الهدف مايد الكاس في الدقيقة 14.
وضمت قائمة «أبيض الشباب» في المعسكر 25 لاعباً هم: عبدالرحمن طلال، عبدالله أحمد، سالم عبدالله «الوحدة» محمد ناصر «عجمان»، أحمد مال الله، ماجد المهيري «شباب الأهلي»، فهد جاسم، مايد الكاس، ضاري فهد، حمدان محمد، مطر الشامسي «الشارقة» أحمد نبيل «دبا»، ربيع حسن، عبدالله الحمادي، عتيق عصام، محمد خالد «الوصل»، عيد الحمادي «العين»، سيف سالم «حتا»، سعود البلوشي «الإمارات»، علي عبد العزيز «النصر»، محمد عبدالله، مبارك بني زامه «الجزيرة»، حمد المقبالي «الفجيرة»، سيف المنهالي، خميس المنصوري «بني ياس».

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