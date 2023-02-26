الشارقة بطل دوري «أشبال اليد»

رضا سليم (دبي)

أحرز فريق الشارقة «ب» لقب بطولة الدوري العام لفئة الأشبال، بعد فوزه على فريق الجزيرة بنتيجة 33-22 في المباراة التي جمعتهما بملعب نادي الشارقة ضمن الجولة السابعة والأخيرة لمنافسات الدور النهائي في مجموعة تحديد المراكز من 1-8 التي تصدرها الشارقة «ب» بفوزه بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة، فيما أحرز الوصل المركز الثاني برصيد 19 نقطة بعد فوزه على اتحاد كلباء بنتيجة 33-24، بينما رفع الجزيرة رصيده إلى 17 نقطة بعد خسارته أمام الشارقة «ب»، محرزاً بذلك المركز الثالث.

وعقب المباراة، قام ناصر الحمادي أمين عام الاتحاد، بتتويج الفريق البطل بدرع الدوري، في حضور جاسم محمد عضو إدارة الألعاب الجماعية والمشرف على كرة اليد بنادي الشارقة، ويوسف أحمد المشرف على المراحل السنية.

أدار اللقاء الذي انتهى شوطه الأول بتقدم الشارقة بنتيجة 19-9، سلمان عبد الله وراشد إسماعيل، وعلى الطاولة الحكم القاري خالد جمال.